

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42772.73 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41357.53 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40749.42 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40390.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40129.92 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39942.34 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39910.55 新値三本足陽転値

39869.30 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39516.00 均衡表転換線(日足)

39510.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39480.26 6日移動平均線



39364.68 ★日経平均株価17日終値



39348.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38950.05 均衡表雲上限(日足)

38946.59 均衡表基準線(日足)

38901.87 均衡表転換線(週足)

38890.91 13週移動平均線

38827.17 25日移動平均線

38702.02 200日移動平均線

38527.14 26週移動平均線

38465.26 75日移動平均線

38306.10 ボリンジャー:-1σ(25日)

38271.40 ボリンジャー:-1σ(13週)

37796.64 均衡表雲上限(週足)

37785.04 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37651.89 ボリンジャー:-2σ(13週)

37263.97 ボリンジャー:-3σ(25日)

37111.94 ボリンジャー:-1σ(26週)

37032.39 ボリンジャー:-3σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35696.75 ボリンジャー:-2σ(26週)

34281.55 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 45.66(前日67.65)

ST.Slow(9日) 63.84(前日77.41)



ST.Fast(13週) 76.37(前日77.14)

ST.Slow(13週) 71.38(前日71.64)



［2024年12月17日］



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