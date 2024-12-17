　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42772.73　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41357.53　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40749.42　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40390.36　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40129.92　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39942.34　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39910.55　　新値三本足陽転値
39869.30　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39516.00　　均衡表転換線(日足)
39510.41　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39480.26　　6日移動平均線

39364.68　　★日経平均株価17日終値

39348.23　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38950.05　　均衡表雲上限(日足)
38946.59　　均衡表基準線(日足)
38901.87　　均衡表転換線(週足)
38890.91　　13週移動平均線
38827.17　　25日移動平均線
38702.02　　200日移動平均線
38527.14　　26週移動平均線
38465.26　　75日移動平均線
38306.10　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38271.40　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37796.64　　均衡表雲上限(週足)
37785.04　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37651.89　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37263.97　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37111.94　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37032.39　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35696.75　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34281.55　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　45.66(前日67.65)
ST.Slow(9日)　　63.84(前日77.41)

ST.Fast(13週)　 76.37(前日77.14)
ST.Slow(13週)　 71.38(前日71.64)

［2024年12月17日］

株探ニュース