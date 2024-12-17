ÁÒ¸µ¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾¹õ»ú¤Ë¾åÊý½¤Àµ

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¡¡ÁÒ¸µÀ½ºî½ê <5216> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬12·î17ÆüÂç°ú¤±¸å(15:40)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÈóÏ¢·ë¡Ë¢ª2800Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¹õ»ú¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
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