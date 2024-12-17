TKO¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¡¢ÍÂ¶â»Ä¹â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··Ù»¡´±º¾µ½¡É¤Î¤½¤Î¸å¤ò¸ì¤ë
Ëè½µÆüÍËÀµ¸á¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¡£15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ò¸ì¤ëº¾µ½¤ÎÅÅÏÃ¤¬¸©Æâ¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´ä¼ê¸©·Ù¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÇ÷¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢
´ä¼ê¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç·Ù»¡¼êÄ¢¤äÂáÊá¾õ¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¸ýºÂ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤Æ¶âÁ¬¤òÍ×µá¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÍ½ÃûÅÅÏÃ¤¬11·î¤À¤±¤Ç350·ï¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢Á°·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··Ù»¡´±º¾µ½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TKO¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¤â¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤··Ù»¡´±¡×¤ÎÈï³²¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÈï³²¤ÎÁ´ËÆ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÚ²¼¤¬¡¢¡ÈÈï³²¤Î¤½¤Î¸å¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÌÚ²¼¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¡ÖÀÐÀî¸©·Ù¡×¤ò¸ì¤ëÃË¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë±þ¤¸¡¢¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¢½»½ê¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¸ýºÂ¤Î¤¢¤ë¶ä¹ÔÌ¾¤äÍÂ¶â»Ä¹â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ²¼¤Ï¡ÖÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î½»½ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Î¸«²ó¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø»ä¤âÆ±¤¸Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ¿¿ô¤â¤é¤Ã¤¿¡£·ë¹½Â¿¤¤¤Í¤ó¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¼ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤«¤é¡Ø¸ýºÂ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£º¾µ½»Õ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥â¥ó¤¬°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤È°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÍøÍÑ¤ò»ß¤á¤ëÅÅÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÇ÷¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬·Ý¿ÍÉ×¤È¤Î·ëº§¼°¤òÊó¹ð¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡ÈM-1¡É½à·è¾¡Ä¾Á°¤Ç¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÇ÷¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢
´ä¼ê¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç·Ù»¡¼êÄ¢¤äÂáÊá¾õ¤ò¸«¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¸ýºÂ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤Æ¶âÁ¬¤òÍ×µá¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÍ½ÃûÅÅÏÃ¤¬11·î¤À¤±¤Ç350·ï¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢Á°·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚ²¼¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¡ÖÀÐÀî¸©·Ù¡×¤ò¸ì¤ëÃË¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë±þ¤¸¡¢¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¢½»½ê¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¸ýºÂ¤Î¤¢¤ë¶ä¹ÔÌ¾¤äÍÂ¶â»Ä¹â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚ²¼¤Ï¡ÖÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î½»½ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Î¸«²ó¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø»ä¤âÆ±¤¸Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ¿¿ô¤â¤é¤Ã¤¿¡£·ë¹½Â¿¤¤¤Í¤ó¤Ê¡Ä¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¼ê¸ý¤Ç¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤«¤é¡Ø¸ýºÂ¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£º¾µ½»Õ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥â¥ó¤¬°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¤º¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ¤È°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÍøÍÑ¤ò»ß¤á¤ëÅÅÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÇ÷¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬·Ý¿ÍÉ×¤È¤Î·ëº§¼°¤òÊó¹ð¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡ÈM-1¡É½à·è¾¡Ä¾Á°¤Ç¡×