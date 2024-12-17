【英国】
ILO失業率（10月）16:00
予想　N/A　前回　4.3%

雇用統計（11月）16:00　
予想　N/A　前回　4.7%（失業率)
予想　N/A　前回　2.67万件（失業保険申請件数)

【香港】
雇用統計（11月）17:30
予想　N/A　前回　3.1%（失業率)

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（12月）18:00
予想　N/A　前回　85.7

ドイツZEW景況感指数（12月）19:00
予想　N/A　前回　7.4

ユーロ圏ZEW景況感指数（12月）19:00
予想　N/A　前回　12.5

ユーロ圏貿易収支（10月）19:00
予想　N/A　前回　125.0億ユーロ（季調前)
予想　N/A　前回　136.0億ユーロ（季調済)

【イスラエル】
経常収支（2024年 第3四半期）20:00
予想　53.0億ドル　前回　49.63億ドル

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（12月）22:00
予想　6.5%　前回　6.5%

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想　0.1%　前回　0.4%（前月比)
予想　1.9%　前回　2.0%（前年比)

国際証券取扱高（10月）22:30
予想　N/A　前回　293.0億カナダドル

【米国】
小売売上高（11月）22:30
予想　0.5%　前回　0.4%（前月比)
予想　0.4%　前回　0.1%（自動車除くコア・前月比)

鉱工業生産指数（11月）23:15
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)
予想　77.2%　前回　77.1%（設備稼働率)

企業在庫（10月）18日00:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

NAHB住宅市場指数（12月）18日00:00
予想　46.0 　前回　46.0

【NZ】
経常収支（2024年 第3四半期）18日06:45
予想　-104.0億NZドル　前回　-48.26億NZドル

※予定は変更されることがあります。