これからの予定【経済指標】
【英国】
ILO失業率（10月）16:00
予想 N/A 前回 4.3%
雇用統計（11月）16:00
予想 N/A 前回 4.7%（失業率)
予想 N/A 前回 2.67万件（失業保険申請件数)
【香港】
雇用統計（11月）17:30
予想 N/A 前回 3.1%（失業率)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（12月）18:00
予想 N/A 前回 85.7
ドイツZEW景況感指数（12月）19:00
予想 N/A 前回 7.4
ユーロ圏ZEW景況感指数（12月）19:00
予想 N/A 前回 12.5
ユーロ圏貿易収支（10月）19:00
予想 N/A 前回 125.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 136.0億ユーロ（季調済)
【イスラエル】
経常収支（2024年 第3四半期）20:00
予想 53.0億ドル 前回 49.63億ドル
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（12月）22:00
予想 6.5% 前回 6.5%
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
国際証券取扱高（10月）22:30
予想 N/A 前回 293.0億カナダドル
【米国】
小売売上高（11月）22:30
予想 0.5% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.1%（自動車除くコア・前月比)
鉱工業生産指数（11月）23:15
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
予想 77.2% 前回 77.1%（設備稼働率)
企業在庫（10月）18日00:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
NAHB住宅市場指数（12月）18日00:00
予想 46.0 前回 46.0
【NZ】
経常収支（2024年 第3四半期）18日06:45
予想 -104.0億NZドル 前回 -48.26億NZドル
※予定は変更されることがあります。
ILO失業率（10月）16:00
予想 N/A 前回 4.3%
雇用統計（11月）16:00
予想 N/A 前回 4.7%（失業率)
予想 N/A 前回 2.67万件（失業保険申請件数)
【香港】
雇用統計（11月）17:30
予想 N/A 前回 3.1%（失業率)
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（12月）18:00
予想 N/A 前回 85.7
ドイツZEW景況感指数（12月）19:00
予想 N/A 前回 7.4
ユーロ圏ZEW景況感指数（12月）19:00
予想 N/A 前回 12.5
ユーロ圏貿易収支（10月）19:00
予想 N/A 前回 125.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 136.0億ユーロ（季調済)
【イスラエル】
経常収支（2024年 第3四半期）20:00
予想 53.0億ドル 前回 49.63億ドル
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（12月）22:00
予想 6.5% 前回 6.5%
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
国際証券取扱高（10月）22:30
予想 N/A 前回 293.0億カナダドル
【米国】
小売売上高（11月）22:30
予想 0.5% 前回 0.4%（前月比)
予想 0.4% 前回 0.1%（自動車除くコア・前月比)
鉱工業生産指数（11月）23:15
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
予想 77.2% 前回 77.1%（設備稼働率)
企業在庫（10月）18日00:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
NAHB住宅市場指数（12月）18日00:00
予想 46.0 前回 46.0
【NZ】
経常収支（2024年 第3四半期）18日06:45
予想 -104.0億NZドル 前回 -48.26億NZドル
※予定は変更されることがあります。