【英国】

ILO失業率（10月）16:00

予想 N/A 前回 4.3%



雇用統計（11月）16:00

予想 N/A 前回 4.7%（失業率)

予想 N/A 前回 2.67万件（失業保険申請件数)



【香港】

雇用統計（11月）17:30

予想 N/A 前回 3.1%（失業率)



【ユーロ圏】

ドイツIfo景況感指数（12月）18:00

予想 N/A 前回 85.7



ドイツZEW景況感指数（12月）19:00

予想 N/A 前回 7.4



ユーロ圏ZEW景況感指数（12月）19:00

予想 N/A 前回 12.5



ユーロ圏貿易収支（10月）19:00

予想 N/A 前回 125.0億ユーロ（季調前)

予想 N/A 前回 136.0億ユーロ（季調済)



【イスラエル】

経常収支（2024年 第3四半期）20:00

予想 53.0億ドル 前回 49.63億ドル



【ハンガリー】

ハンガリー中銀政策金利（12月）22:00

予想 6.5% 前回 6.5%



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（11月）22:30

予想 0.1% 前回 0.4%（前月比)

予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)



国際証券取扱高（10月）22:30

予想 N/A 前回 293.0億カナダドル



【米国】

小売売上高（11月）22:30

予想 0.5% 前回 0.4%（前月比)

予想 0.4% 前回 0.1%（自動車除くコア・前月比)



鉱工業生産指数（11月）23:15

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)

予想 77.2% 前回 77.1%（設備稼働率)



企業在庫（10月）18日00:00

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)



NAHB住宅市場指数（12月）18日00:00

予想 46.0 前回 46.0



【NZ】

経常収支（2024年 第3四半期）18日06:45

予想 -104.0億NZドル 前回 -48.26億NZドル



※予定は変更されることがあります。

外部サイト