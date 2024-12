歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーのステージの裏側の写真を投稿しました。



浜崎あゆみさんは「On my way to 代々木カウントダウンLIVE♡」と綴ると、先日、完遂したアジアツアーの舞台裏の写真をアップ。



投稿された写真では、浜崎あゆみさんが、ピンクの上下の衣装でダブルピースをしたり、大勢のスタッフとハイタッチしている様子が見て取れます。







浜崎さんは、「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 〜I am ayu〜」を中国・上海で11月1日・2日に開催。成都で11月9日に開催していました。

更に、12月7日(土)に寧波、12月14日(土)に広州での公演を行っていました。









更に、浜崎あゆみさんは「12月30日、31日は代々木第一体育館に集合!」と、東京・代々木で開催される、カウントダウンライブについて、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「ダブルピース可愛い」・「ピンク♥ayu♥めっちゃ可愛い過ぎる」・「ハードスケジュールが続くから身体に気をつけてね」・「凄いハードスケジュール!体調管理を心懸けて1年を締めくくって下さい」・「カウコンであゆさんに会えるの本当楽しみ♡ 日本TAも盛り上がってくよ♥」などの反響が寄せられています。







