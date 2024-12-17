´Ú¹ñÅö¶É¡¢ÂçÅýÎÎÉÜÁÜº÷ºÆ¤Ó»î¤ß¤ë¡¡Õú»áÂ¦¤ÏÆâÍðºáÀ®Î©¤»¤º¤È¼çÄ¥
Joyce Lee¡¡Ju-min Park
[¥½¥¦¥ë £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÅö¶É¤Ï£±£·Æü¡¢Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤Î¹ç·ûÀ¤ò½ä¤ëÁÜºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤òºÆ¤Ó»î¤ß¤¿¡££±£±Æü¤Ë¤â²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ä£¼ËÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñ²ñ¤Ï£±£´Æü¡¢²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤ò½ä¤êÌîÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ÎºÎ·è¤ò¹Ô¤¤¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£Õú»á¤Ï¿¦Ì³Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤È¹â´±±ø¿¦ÁÜºº¶É¡Ê£Ã£É£Ï¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¹çÆ±ÁÜººÃÄ¤Ï¡¢ÄÌÏÃµÏ¿¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤¿¤áÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
£±£±Æü¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº´±¤ÏÄ£¼Ë¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¼«¼çÅª¤Ë°ìÉô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÈÂçÅýÎÎÉÜ¤«¤é¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¥³¥á¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££Ã£É£Ï¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÈò¤±¤¿¡£
Õú»á¤Ï¡¢ÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤Î²Ä·èÄ¾¸å¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÛÈ½½ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¶É¤ä·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÏÕú»á¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ä¾¤´¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Õú»á¤ò»Ù¤¨¤ë¸µ¸¡»ö¤ÎÀÐÅìúõÊÛ¸î»Î¤Ï£±£·Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤ÏÆâÍð¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¡ÊÕú»á¤â·ûË¡ºÛ¤Î¡ËË¡Äî¤ÇÆ²¡¹¤È¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Õú»á¤¬£²£±Æü¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¡¢¸¡»¡¡¢·Ù»¡¡¢£Ã£É£Ï¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Îµ¡´Ø¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎÁÜºº¤ò¹çÍý²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤ÏÀÐ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òº£¤Î¤È¤³¤íÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ãÍ½»»¤ò¿×Â®¼¹¹Ô¤Ø¡ä
°ìÊý¡¢ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë´Ú×ÜÞ¬¼óÁê¤Ï£±£·Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ë´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë£²£°£²£µÇ¯½é¤á¤«¤éÀ¯ÉÜÍ½»»¤ò¿×Â®¤Ë¼¹¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
´ë²èºâÀ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤Ï£²£µÇ¯Í½»»¤Î£·£µ¡ó¤ò¾åÈ¾´üÃæ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£