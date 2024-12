Screenshot: Copilot

Microsoftは、Windows 11で便利なAI機能をたくさん提供しています。

もちろん「Copilot」もその1つですが、デフォルトアプリにも優れたAI機能が散りばめられています。

ここでは、筆者が特に気に入っている機能をご紹介しましょう。

1. Microsoft Copilot

Image: MakeUseOf

最初にご紹介するのは、当然ながらMicrosoft Copilot。

言ってみれば、タスクバーのなかにスマートアシスタントが常駐しているようなものです。タスクバーの「Copilot」アイコンをクリックするか、「Windows+C」キーを押すと起動します。

イラストの作成、メールの文章の作成、Copilotに任せてください。

ですがCopilotは、ウェブ上の「ChatGPT」や「Google Gemini」のような、よくある生成AIではありません。Microsoft Edgeを含む他のWindows機能やアプリと統合されており、パソコンをコントロールすることさえ可能です。

集中したい時には、「フォーカスセッションを開始して」と指示すれば、 通知を停止して、環境を最適化できます。また、ダークモードにすぐに切り替えたい場合は、Copilotに「ダークモードをオンにして」と指示するだけです。

Copilotは、その名前が示すように、生産性を高めてくれる副操縦士を抱えているようなものと言えます。それは、かつてのAIアシスタント「Cortana」が望んでいた姿です。

2. Clipchampの自動作成機能

Image: MakeUseOf

面倒なビデオ編集作業なんて、忘れてしまいましょう。Microsoftの動画編集アプリ「Clipchamp」は、AIを活用した自動作成機能が搭載されています。

Clipchampの「ホーム」画面で、「AIを使用してビデオを作成」ボタンをクリックすると、作業をはじめることができます。

この機能を使用すると、数秒で簡単に、写真やビデオからビデオを作成(英文記事)できます。メディアをアップロードし、スタイルを選択する(またはAIに決定させる)だけで、でき上がり!

Clipchampは、最高の瞬間を自動的に選択し、クリップをトリミングしてトランジションを追加し、さらにぴったりのBGMまで選んでくれます。

私は、画一的なソリューションではないところがとても気に入っています。カスタマイズも可能で、アスペクト比やビデオの長さを変更したり、複数のバージョンを生成したりすることもできます。

3. Snipping ToolのOCR機能

Windows 11で最も過小評価されているAI機能の1つは、画像からテキストを驚くほど簡単に抽出できるように組み込まれた光学式文字認識(OCR)機能です。精度も素晴らしいのです!

サードパーティー製アプリのことは忘れましょう。「Snipping Tool」を使用してスクリーンショットを撮る(英文記事)だけで、内蔵OCRが、画像内テキストを自動的に認識してくれます。

テキストを選択できない画像や、オンライン記事からの引用をコピーする必要があるときでも、テキストを切り取って、好きな場所に貼り付けることができます。

4. 「ペイント」のImage Creator

「Image Creator」は、「Microsoftペイント」に搭載された、創造性を刺激してくれる便利なAI機能です。テキストの説明に基づいて、驚くような画像を生成してくれます。

注:Image Creatorの機能は現在、米国、フランス、英国、オーストラリア、カナダ、イタリア、およびドイツのみで利用できます。現時点では、テキストプロンプトは英語のみサポートされています。

チャコール、アニメ、水彩といった特定のアートスタイルを選択することもできます。

すると、DALL-Eを利用したImage Creatorが、プロンプトに基づいていくつかの画像を生成してくれます。

Image: MakeUseOf

高度なデザインスキルは持っていないけれど、画像が頻繁に必要だという場合には、便利な機能と言えます。

プレゼンテーションやソーシャルメディアへの投稿用に、手軽に使える画像が必要なら、Image Creatorが役立つことでしょう。筆者は、ブログ記事のイラスト作成によく利用しています。

