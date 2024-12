コラーゲンやプラセンタ配合！EPIC「あるちゅーる」

EPICは、今回、飲食店様向けに開発したスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」を2024年12月13日に店舗向け・一般向けに販売中です。

EPIC「あるちゅーる」

・内容量 :10g

・アルコール度数:15%

・価格 :249円(税込)

・フレーバー :マスカット味

EPICは、今回、飲食店様向けに開発したスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」を2024年12月13日に店舗向け・一般向けに販売中。

新発売を記念して、2025年1月31日までの約1ヶ月半、初回50%OFFキャンペーンを実施します。

■飲食店の売上UPに貢献!

「あるちゅーる」は、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

利用者同士、利用者と店舗側でのコミュニケーションツールとして楽しめ、満足度向上と、ひいては店舗の売上アップに貢献します。

■飲食店様へのメリット

・手軽さ :スティックタイプなので、好きな時に好きなだけ楽しめます。

・多様性 :アルコール度数15%で、お客様同士、利用者と店員のコミュニケーションツールとして飲み会を盛り上げます。

コラーゲンやプラセンタ配合で、美容意識の高い女性にもアピールできます。

・清潔感 :食べ終わった後、手を汚すことなく簡単に処分できます。

・客単価UP:一品として提供したり、凍らせてデザートとして使用したりと、メニューの幅が広がります。

