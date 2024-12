山本憲資さんに「ふるさと納税」で選べる“とっておきの逸品”を教えてもらいました。

〈食通のふるさと納税〉

すっかり定着した「ふるさと納税」ですが、気がつけば毎年同じ物を選んでいてマンネリ、という方も多いのでは? そこで、グルメなあの人に「ふるさと納税」で選べる“とっておきの逸品”を教えてもらいました。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

最愛のリピートはこれ!

いくらの醤油漬け 600g

山本さんが選んだのは、ワイエスフーズ秘伝の醤油ダレに手間隙かけて漬けこんだ北海道森町の「いくらの醤油漬け 600g」。北海道の鮭卵よりも小粒な鱒卵ですが、鮭の卵より甘みが濃厚で皮が薄めで、まろやかな旨みが特徴です。100g×6パックと小分けパックになっているので、使いやすく便利。

いくら丼、手巻き寿司、お茶漬けなど、豪快にいくら醤油漬けを楽しめます。

写真はイメージ

山本憲資さん

ザ・北海道の海の幸という感じがして、送ってもらう価値がある気がします。

おすすめの食べ方

写真はイメージ

山本さん

ご飯に贅沢にぶっかけて食べるのが吉。

■寄付先

北海道 森町

■購入先

さとふる

楽天

etc.

その他のおすすめ商品

「早和果樹」飲むみかん20本入(有田みかん100%ストレートジュース)

まるでみかんを食べているかのような味わいの、濃厚なのに後味スッキリな和歌山県産有田みかん100%ストレートジュースです。みかんの外皮を剥いて薄皮のまま果肉だけを裏ごしするように搾る「チョッパー・パルパー方式」を採用しています。外皮に含まれる油分など雑味が一切入らないため、トロリとした食感、爽やかな後味が実現。

お水もお砂糖も一切加えておらず、無添加なのでお子様からお年寄りまで幅広い層に楽しんでもらえる商品です。

飲むみかん

山本さん

みかんジュースって買うことはなかなかないですが、あるとやはりうれしいです。

おすすめの食べ方

贅沢な味わい

山本さん

朝起きて、コーヒーとともに。

■寄付先

和歌山県 有田市

■購入先

さとふる

ふるさとチョイス

楽天

etc.

シャインマスカット 2房 (約1kg)

マスカットの女王と呼ばれる「マスカットオブアレキサンドリア」のDNAを引き継いだ品種。薄皮ごとパリッと食べられ、見た目の美しさに負けない食味の良さから、誰からも愛されるぶどうです。

一粒食べ始めると、おいしすぎてやめられなくなる魅惑のシャインマスカットは、日持ちの良さから、手土産にも最適。そのまま食べてもおいしいですが、ぶどうジュースやシェイクに、ゼリーやぶどうジャム、パウンドケーキなどさまざまなお菓子に活用できます。

生食できない量のマスカットは、早めに房から外して冷凍すると長持ちしますよ。

写真はイメージ

山本さん

新鮮なシャインマスカットを贅沢に食べられます。

おすすめの食べ方

写真はイメージ

写真はイメージ

山本さん

さらに贅沢ですが、スムージーにしてもめちゃくちゃおいしいです。

■寄付先

山梨県 山梨市

■購入先

さとふる

ふるさとチョイス

etc.

文:山本憲資、食べログマガジン編集部

撮影:溝口智彦



食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

The post 〈食通のふるさと納税〉食やアートへの造詣が深い山本憲資がリピートする「いくら醤油漬け」 first appeared on 食べログマガジン.