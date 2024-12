ミュシャ作品をイメージしたランチコース！ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

「ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜」の会場・金山南ビル美術館棟と隣接する「ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋」は、2024年12月21日(土)〜2025年2月2日(日)の期間中、ミュシャの作品をイメージした特別なランチコースを提供します。

ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋

「線の魔術師」と言われるミュシャの曲線や幾何学的な模様で表現された作品をモチーフにしたデザートや、作品「ブロンド」をイメージした前菜など、30階スカイレストラン「スターゲイト」にて、ここでしか味わえない一皿に出会えます。

■コラボレーションランチ 1名様5,500円(税込)

【メニュー】

・アルフォンス・ミュシャカクテル(ノンアルコールカクテル)

≪ジスモンダをイメージして≫

・雲丹とオマール海老と帆立と菜の花のアスピック カリフラワーのムース添え

≪“ビザンティン風の頭部・ブロンド”をイメージして≫

・牛フィレ肉のグリル温野菜添え ペリグーソース

・ベリーのジュレを閉じ込めたホワイトチョコレートに柚子のソルベ

≪〜ミュシャの幾何学模様と花をイメージして〜≫

・コーヒーまたは紅茶

・自家製パン

コラボレーションランチコース

コラボレーションランチ内容

■コラボレーションカクテル「WHITE STAR」 1,800円(税込)

モエ・エ・シャンドンを使用した、フェスティブシーズンにぴったりのほんのり甘い大人のカクテル。

コラボレーションカクテル「WHITE STAR」

コラボレーションカクテル内容

【展覧会開催概要】

展覧会名 : ミュシャ展〜アール・ヌーヴォーの女神たち〜

会場 : 金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)

(〒460-0023 愛知県名古屋市中区金山町1-1-1 金山南ビル内)

会期 : 2024年12月21日(土)〜2025年2月2日(日)

休館日 : 2024年12月31日(火)、2025年1月1日(水)

開館時間 : 10:00〜18:00(最終入場17:30)

料金 : 一般1,800円(税込)、大学・専門1,600円(税込)、

高校・中学800円(税込)

※小学生以下無料

※前売りは各200円引き(12月20日(金)23:59まで各PGで販売)

公式サイト: https://mucha-immersive.com/

【展覧会内容】

アール・ヌーヴォーの代表的な画家・デザイナーとして人気の「アルフォンス・ミュシャ」の世界が楽しめる没入型の展覧会です。

曲線や幾何学的な模様を使った装飾性の高さから「線の魔術師」と言われるミュシャならではの作品を、「作品展示」と高精細のプロジェクターによる「映像空間」で楽しめます。

