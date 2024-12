ラグジュアリー且つクラシカルで重厚な内装！CLUB LOUNGE「LUXE TOKYO」

ミミックエンターテイメントは、CLUB LOUNGE「LUXE TOKYO(ラックス・トウキョウ)」を2024年12月20日(金)にグランドオープンします。

ミミックエンターテイメントは、CLUB LOUNGE「LUXE TOKYO(ラックス・トウキョウ)」を2024年12月20日(金)にグランドオープン。

銀座の並木通りに構え、“Legendance(レジェンド+エレガンスの造語)”をテーマに歴史や重厚感と新しさ美しさを兼ねた空間。

ハイクオリティのDJパフォーマンスと質の高いホスピタリティとメニューにより、Good Vibes(素晴らしい雰囲気)を創出していきます。

高級で華やかな雰囲気はセレブリティや感度の高いクリエイティブクラスのリアルなソーシャルネットワーク(社交場)の発信基地を目指します。

■2024年12月、『非日常への扉』が開く

レッドとブラック、ゴールドを基調とした店内は、ラグジュアリー且つクラシカルで重厚な内装となっていて、妖艶な雰囲気を醸し出しています。

フロアには踊り疲れたら休憩できるテーブルやソファ、レディース専用シートなどの場所も多く揃えており、VIPテーブル利用の方はもちろんのこと、来店された方全員が居心地良く楽しめるようになっています。

昨今のVIPテーブル中心のナイトクラブとは一線を画す、一般顧客を中心とするフロアコンセプトで、来場者全員にホスピタリティの高いサービスの提供を目指します。

店内写真

都内で活躍中の人気DJ達が日替わりでPLAYし、人気曲から流行曲、クラバー好みの曲までジャンルレスでオープンフォーマットな選曲はクラブ初心者から上級者まで楽しむことができます。

DJだけでなくダンサーやパフォーマーも毎日出演し、そのパフォーマンス力がハードが持つ妖艶さに加わることにより、セクシーでエキゾチックな空間へと誘います。

VIP顧客用のテーブルは2つのコンセプトで構成。

DJの音やライティングやレーザーの演出を存分に楽しめ仲間とパーティすることができるフロア前方の“VIPテーブル”と、会話やお酒を楽しむことができゆっくり優雅な時間を過ごせる“ロイヤルVIPテーブル”があります。

また、DJブースの背面にはDJと同じ目線で過ごすことができる、VIPテーブルの中でも特別なステージVIPテーブルも1席だけ用意されています。

LUXE TOKYOは、他の店舗にはない特徴としてオープン時間が19:00からと早いです。

19:00〜22:00のHAPPY HOURには、専属のシェフが作るクオリティの高いフリービュッフェをリーズナブルな価格で提供。

早い時間から仲間と食事を兼ねて楽しむことができ、忙しいビジネスマンやOLも終電まででも十分に満喫することが可能となります。

■店舗概要

店舗名称 : LUXE TOKYO(ラックス・トウキョウ)

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座3-3-1 ZOE銀座 B1F

電話番号/予約 : 03-3528-6257

公式ホームページ : https://luxe-tokyo.jp

公式 Instgram : https://www.instagram.com/luxetokyo_official/

公式 TikTok : https://www.tiktok.com/@luxetokyo

公式 X(旧Twitter): https://x.com/luxetokyo

営業時間 : 19:00-28:30(火〜土)

日曜月曜は定休。

但し、日曜月曜が祝前日の場合は営業。

<料金システム>

★火曜〜木曜日

【19:00-22:00】※HAPPY HOUR

男性 2,000円、女性 1,000円。

男女ともフリービュッフェ付き。

※要LINE登録

【22:00-04:30】

男性 2,000円/2D、女性 1,000円/2D

★金曜・土曜日・祝前日

【19:00-22:00】※HAPPY HOUR

男性 2,000円、女性 1,000円。

男女ともフリービュッフェ付き。

※要LINE登録

【22:00-04:30】

男性 4,000円/2D、女性 2,000円/2D

■グランドオープニング&オープニングスペシャルウィーク

【GRAND OPENING PARTY】

2024年12月20日(金)&2024年12月21日(土)

OPEN当日は大変混雑が予想されます。

<2024年12月20日(金)-DAY.1->

GUEST:DJ KOMORI、KANGO、Coke-E、DJ AKI、MC BULL、CYBERJAPAN DANCERS

<2024年12月21日(土)-DAY.2->

GUEST:2Wasted、YU-KI、MC RICKY、CYBERJAPAN DANCERS

【OPENING SPECIAL WEEK】

2024年12月22日(日)-2024年12月31日(火) We Will Open Everyday.

OPEN HOUR:19:00-28:30

年内はカウントダウンまで毎日豪華DJラインナップでお届けします!

2024年12月22日(日) YU-RI

2024年12月23日(月) HAZIME

2024年12月24日(火) YAZZ

2024年12月25日(水) MASA aka HAPPY

2024年12月26日(木) KEKKE、DJ SASA

2024年12月27日(金) KANGO、MARTIN、Coke-E、MC BULL

2024年12月28日(土) TJO、YU-KI、MC RICKY

2024年12月29日(日) KANGO、HOKUTO、KDH

2024年12月30日(月) OAK、TYIIGA

2024年12月31日(火) “COUNTDOWN PARTY”

※出演者につきましては変更になる場合もあります。

