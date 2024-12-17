「ＪＬＰＧＡアワード２０２４」（１７日、都内）

女子ゴルフの年間表彰式が行われ、レギュラー、ステップ・アップ、レジェンズの各ツアーで今季優勝した選手や特別賞を受賞した者が出席。今季初優勝を含む８勝を挙げ、初の年間女王に輝いた竹田麗央（２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が「年間最優秀選手賞」など個人で４冠に輝き、３ツアーズ優勝での表彰と合わせ、計５冠を受賞した。

今季２勝の山下美夢有は「平均ストローク第１位」など３冠。今季平均ストロークは６９・１４７８で、２３年に自身が記録したツアーの歴代最少記録６９・４３２２を更新した。

今季限りでツアーを撤退した通算１６勝の上田桃子が「ＪＬＰＧＡ特別功労賞」を受賞。海外メジャー・全米女子オープンを制した笹生優花、エビアン選手権を制した古江彩佳は「ＪＬＰＧＡ輝き賞」を受賞した。また、昨年のプロテストに合格した政田夢乃が「ベストプレー・オブ・２０２４ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ 資生堂」に輝いた。

表彰は以下の通り。

◆年間最優秀選手賞 竹田麗央

◆賞金ランキング１位 竹田麗央

◆平均ストローク第１位 山下美夢有

◆ＪＬＰＧＡ明治安田新人賞 李暁松（イ・ヒョソン）

◆ＪＬＰＧＡステップ・アップ・ツアー 明治安田ステップ・ランキング第１位 権藤可恋

◆敢闘賞 山下美夢有・西郷真央

◆ＪＬＰＧＡ栄誉賞 竹田麗央・山下美夢有

◆ＪＬＰＧＡ輝き賞 古江彩佳・笹生優花

◆ベストプレー・オブ・２０２４資生堂 政田夢乃

◆メディア賞『ベストコメント』部門 竹田麗央（１０月のＴＯＴＯジャパンクラシック優勝時、６ホールのプレーオフを制して、直後のインタビューで「本当に長くなってしまってすみません」）

◆ティーチャー・オブ・ザ・イヤー清元澄子賞 該当なし

◆ゴルフビジネス賞 菅野仁美

◆特別賞 山本薫里・日立３ツアーズ選手権ＪＬＰＧＡチーム（竹田麗央、小祝さくら、桑木志帆、河本結、古江彩佳、佐久間朱莉）

◆ＪＬＰＧＡ特別功労賞 上田桃子