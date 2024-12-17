あでやかな着物姿でポーズをとる竹田麗央（撮影・開出牧）

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　「ＪＬＰＧＡアワード２０２４」（１７日、都内）

　女子ゴルフの年間表彰式が行われ、レギュラー、ステップ・アップ、レジェンズの各ツアーで今季優勝した選手や特別賞を受賞した者が出席。今季初優勝を含む８勝を挙げ、初の年間女王に輝いた竹田麗央（２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が「年間最優秀選手賞」など個人で４冠に輝き、３ツアーズ優勝での表彰と合わせ、計５冠を受賞した。

　今季２勝の山下美夢有は「平均ストローク第１位」など３冠。今季平均ストロークは６９・１４７８で、２３年に自身が記録したツアーの歴代最少記録６９・４３２２を更新した。

　今季限りでツアーを撤退した通算１６勝の上田桃子が「ＪＬＰＧＡ特別功労賞」を受賞。海外メジャー・全米女子オープンを制した笹生優花、エビアン選手権を制した古江彩佳は「ＪＬＰＧＡ輝き賞」を受賞した。また、昨年のプロテストに合格した政田夢乃が「ベストプレー・オブ・２０２４　ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　資生堂」に輝いた。

　表彰は以下の通り。

　◆年間最優秀選手賞　竹田麗央

　◆賞金ランキング１位　竹田麗央

　◆平均ストローク第１位　山下美夢有

　◆ＪＬＰＧＡ明治安田新人賞　李暁松（イ・ヒョソン）

　◆ＪＬＰＧＡステップ・アップ・ツアー　明治安田ステップ・ランキング第１位　権藤可恋

　◆敢闘賞　山下美夢有・西郷真央

　◆ＪＬＰＧＡ栄誉賞　竹田麗央・山下美夢有

　◆ＪＬＰＧＡ輝き賞　古江彩佳・笹生優花

　◆ベストプレー・オブ・２０２４資生堂　政田夢乃

　◆メディア賞『ベストコメント』部門　竹田麗央（１０月のＴＯＴＯジャパンクラシック優勝時、６ホールのプレーオフを制して、直後のインタビューで「本当に長くなってしまってすみません」）

　◆ティーチャー・オブ・ザ・イヤー清元澄子賞　該当なし

　◆ゴルフビジネス賞　菅野仁美

　◆特別賞　山本薫里・日立３ツアーズ選手権ＪＬＰＧＡチーム（竹田麗央、小祝さくら、桑木志帆、河本結、古江彩佳、佐久間朱莉）

　◆ＪＬＰＧＡ特別功労賞　上田桃子