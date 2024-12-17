aespa¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢ENHYPEN¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤È¤ÎÇ®°¦ÁûÆ°¸å½é¤Î¶á¶·¸ø³«¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â
aespa¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤¬ENHYPEN¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤È¤ÎÇ®°¦ÀâÊóÆ»¸å¡¢½é¤á¤Æ¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Î¡È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¡É
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÏËÜÆü¡Ê12·î17Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤À¡£ÁëºÝ¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê»ëÀþ¤«¤é¾Ð´é¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢ENHYPEN¤Î¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Á¤ã¤ó¥¨¥â¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤·¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢aesap¤Î½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï11Æü¡¢¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡£¼Ì¿¿¤ò¹¤á¤¿¼Ô¤Ï¶âÁ¬¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Åö¼Ò¤ÈÀÜ¿¨¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶âÁ¬ÌÜÅª¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ï·Ò¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤ë¤È¡¢°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤·¤¿¡£Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡£2020Ç¯11·î17Æü¤Ë¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WINTER¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÅßÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÇò¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£