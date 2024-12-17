日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード2024」が17日、都内のホテルで行われた。

最多5冠に輝いた年間女王の竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）は華やかな振り袖、山下美夢有（23＝加賀電子）はシックなブラックドレス、古江彩佳（24＝富士通）は洗練されたネイビーのツイードワンピ、河本結（26＝リコー）はゴージャスなグリーンドレスで登壇。コースでのゴルフウエアとはまた違う、各々が鮮やかに着飾った姿を披露した。

各賞の受賞者は以下のとおり。

【JLPGAメルセデスベンツ年間最優秀選手賞】竹田麗央

【賞金ランキング1位】竹田麗央

【平均ストローク1位】山下美夢有

【JLPGA明治安田新人賞】イ ヒョソン

【JLPGAステップアップツアー明治安田ステップランキング1位】権藤可恋

【敢闘賞】山下美夢有、西郷真央

【JLPGA栄誉賞】竹田麗央、山下美夢有

【JLPGA輝き賞】古江彩佳、笹生優花

【ベストプレー賞 Presented by SHISEIDO】政田夢乃

【メディア賞 ベストコメント部門】竹田麗央

【ゴルフビジネス賞】菅野仁美

【特別賞】山本薫里、Hitachi 3Tours Championship JLPGAチーム

【JLPGA特別功労賞】上田桃子