トム・クルーズ(62)が、毎年恒例のクリスマスプレゼントを友人達に配り始めた。トムはクリスマスシーズンになると、かつての共演者などにココナッツケーキを贈っており、ファンや関係者の間では「トム・クルーズ・ケーキ」と呼ばれている。今年は俳優グレン・パウエル(36)やシンガーソングライターのヴィクトリア・カナル(26)が、ケーキを受け取ったことを自身のSNSで報告した。2人は「今まで食べた中で、一番おいしいケーキ」と太鼓判を捺している。

俳優トム・クルーズは、毎年クリスマスシーズンになるとセレブの友人達にココナッツケーキを贈ることで知られる。プレゼントを受け取った友人達は、自身のSNSで「トム・クルーズ・ケーキ」が届いたことを報告し、話題を提供している。このケーキは、米カリフォルニア州ウッドランドヒルズの「Doan's Bakery(ドアンズ・ベーカリー)」が販売する、ホワイトチョコレートとココナッツを振りかけたリング状のケーキだ。今年のケーキは白いギフトボックスに入れられ、白とゴールドのリボンにシルバーの煌びやかなトナカイのタグが付き、「ホリデーシーズンに心を込めて。トム・クルーズ」と書かれたギフトカードが添えられている。トムがケーキを贈るリストは不明だが、SNSによる限り、その大半はトムのかつての共演者だ。その中には、グレン・パウエル、トム・ハンクス、ダコタ・ファニング、ウーピー・ゴールドバーグ、キルスティン・ダンスト、ジミー・ファロン、ジェームズ・コーデンらがいる。映画『トップガン マーヴェリック』(2022年公開)で共演したグレンは、現地時間13日にケーキを入れた箱とギフトカードの写真を自身のInstagramストーリーに投稿し、「クルーズ・ケーキが届きました」と報告した。グレンは「トム・クルーズ・ケーキ」が大変気に入っており、2022年11月に米トーク番組『The Jennifer Hudson Show』にゲスト出演した際、このように話していた。「今まで食べたケーキの中で、一番美味しいね。試食した友人達もとても気に入っていて、12月に入ると『そろそろ届いたかな?』と僕に連絡してくるんだ。」グレンは毎年ケーキが届くと「クルーズ・ケーキ・パーティ」を開催し、親しい友人らにケーキを振る舞っている。ゲストには一口サイズのケーキを配るそうで、「本当に人数を制限しなければならないんだ。何度もおかわりされるわけにはいかないからね」とジョーク交じりに語った。シンガーソングライターのヴィクトリア・カナルもトムからのケーキを受け取り、現地時間10日に自身のInstagramで動画を投稿し、箱に入ったケーキを披露した。ヴィクトリアはフォークを持って試食すると、「とてもリッチな味わいで、まるでトム・クルーズのように贅沢ね」と感想を述べ、このように続けた。「今まで食べた中で最高のケーキの一つだわ。トム・クルーズのケーキは10点中満点よ!」なお、「ドアンズ・ベーカリー」のオンラインショップによると、このケーキは1ホール129.95ドル(約19,900円)で販売されている。