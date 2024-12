医療法人社団 康英会 ユナイテッドクリニックグループは、2024年11月15日より「エクソソーム療法」を導入しました。

ユナイテッドクリニックグループ「エクソソーム療法」

医療法人社団 康英会 ユナイテッドクリニックグループは、2024年11月15日より「エクソソーム療法」を導入。

■エクソソーム療法によりEDを改善

エクソソームを含むクリームを陰嚢に塗布し、ED(勃起不全)の改善を図ります。

クリームを患部に塗るだけで効果が得られる点がメリットです。

従来まで、エクソソームは皮膚吸収率が低いため、皮膚吸収のエクソソーム療法は不可能とされていました。

しかし近年の研究で、エクソソームを含むクリームを陰嚢に塗布した場合、前腕に塗布した場合の約42倍の高吸収率となり、男性性機能の改善に有効性があることが確認されています(※)。

また従来まで、ED治療といえば内服が一般的でしたが、内服薬の効果は一時的に勃起を促すのみに留まり、根本改善とはなりません。

一方でエクソソーム療法では、衰えた細胞機能を回復に導くことで、EDの根本改善が期待されます(※)。

■同院におけるエクソソーム療法の流れ

原則、オンライン診療のみで実施しています。

オンラインにて医師が問診や指導を行い、決済が完了すると指定の住所にエクソソーム配合クリームが郵送されます。

エクソソーム配合クリームが届いたら毎日1〜2回、陰嚢に70%、陰茎に25%、亀頭に5%を目安に塗布してください。

※エクソソーム試薬は医薬品ではありません。

医師が安全性について十分に配慮し、適切な使用の指導を実施することを含めて「エクソソーム療法」として提供しています。

※エクソソームを含むクリーム「exstem Rise Up Cream for Men」を用いた療法を「エクソソーム療法」と呼称しています。

■同院におけるエクソソーム療法の費用

・エクソソーム配合クリーム:1本 22,000円(税込)

・診察料 :無料

※自由診療

※カード決済、コンビニ決済、代金引換が可能

クリーム1本の量は、1日1回の塗布とした場合で約1ヶ月分となります。

効果の発現を実感するまでの目安は約1ヶ月です(この場合、自由診療にかかる通常必要とされる費用は税込22,000円)。

■同院で取り扱うエクソソーム配合クリームについて

製品名:exstem Rise Up Cream for Men

生産国:純日本製

剤型 :クリーム剤

容量 :18g

分類 :化粧品

■エクソソーム療法の副作用

・かゆみ等を生じる場合があります。

・アレルギー等の反応が出る場合があります。

使用中に何かの異常を感じた場合には医師にご相談ください。

■ユナイテッドクリニックについて

ユナイテッドクリニックについて

全国に計9院を展開するユナイテッドクリニックではエクソソーム療法だけでなく、EDやAGAの治療薬の処方も行っています。

予約なし・保険証なしで診察を受けられ、その場で治療薬を処方できます。

遠方の方には、オンライン診療での対応も可能です。

▼クリニック情報

・池袋駅前院

豊島区西池袋1-28-7 ニイミビル7F

03-6907-1942

・新宿西口院

東京都新宿区西新宿7丁目1-10 守矢ビル8階

03-6908-8347

・渋谷駅前院

東京都渋谷区道玄坂2-30-4 玉久ビル4階

03-6427-0522

・大宮院(ユニティクリニック)

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1-1 コトブキビル6階

048-871-7302

・上野駅前院(ユニティクリニック)

東京都台東区上野7-3-2 GE上野駅前ビル 6階

03-6802-7972

・横浜駅前院

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-22-4 第7浅川ビル 4階A室

045-594-9983

・大阪梅田院

大阪府大阪市北区太融寺町8-2 エーワンビルディング8階801号室

06-6484-9633

・大阪なんば院

大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル5階502号室

06-4256-2877

・神戸三宮院

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービル 604号

078-855-3788

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オンライン診療にて郵送対応が可能!ユナイテッドクリニックグループ「エクソソーム療法」 appeared first on Dtimes.