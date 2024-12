ノッティンガム・フォレストは絶対的エースの慰留に努めるようだ。



『Mail Sport』によると、ノッティンガム・フォレストは今季限りで契約満了を迎える33歳のニュージーランド代表FWクリス・ウッドと契約延長について交渉中だという。



これまでブライトンやレスター・シティをはじめとする計11クラブでプレイしてきたウッド。2023年7月にニューカッスル・ユナイテッドからノッティンガム・フォレストに完全移籍を果たすと、加入後ここまで公式戦通算58試合で26ゴールも主力として活躍。特に今季はプレミアリーグ15試合に先発出場し、10ゴールと10月の月間最優秀選手に輝くなど圧巻の活躍を見せている。





Three matches, four goals.



Chris Wood is on fire at the moment! pic.twitter.com/DrIpRYed5g