ファット・カンパニーは、フィギュア「ウイ(水着)」を2025年9月に発売する。価格は26,800円。12月17日より予約受付を開始した。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するキャラクター「ウイ」を1/7スケールフィギュア化したもの。黒のビキニとグレーのカーディガンの夏ならではの姿で立体化され、慣れない環境や水着姿に戸惑いを隠せない表情や猫背気味のポーズなど「ウイ」の心情や性格が垣間見える造形となっている。

また、彼女が手にする本やキャリーケース、砂浜を模した台座に配されたオブジェクトなどで物語性が感じられるものとなっている。

さらに、オプションパーツにはメガネやぎこちなさを感じさせる笑顔パーツなどが付属する。

スケール:1/7

サイズ:全高約280mm(ヘイロー含む)

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

