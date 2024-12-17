¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁÏ²ÁÂç¡¦µÈÅÄ¶Á¡¢4ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¤ØÌ¾¾è¤ê¡Ö¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¡£¶è´Ö¿·¤ÇÍ¥¾¡¤ò¡×
¡¡ÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¤ÎÅìµþÈ¢º¬±ØÅÁ±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ°²ó8°Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¤¬17Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°²ó5¶è9°Ì¤À¤Ã¤¿µÈÅÄ¶Á¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö5¶è¤Ç»³¤Î¿À¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ý¤Ë¤·¡¢º£°æÀµ¿Í¡¢Çð¸¶ÎµÆó¡¢¿ÀÌîÂçÃÏ¤ËÂ³¤¯4ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¶Á¤ÏÅì³¤Âç»þÂå¤Î1Ç¯¼¡5¶è2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿°ïºà¤Ç3Ç¯¼¡¤ËÁÏ²ÁÂç¤ËÊÔÆþ¡£Á°²ó¤Ï»³¾å¤ê¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥¯¥í¥«¥ó¡¢»³¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤äÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Áí¹ç4°Ì¤À¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î½Ð±À±ØÅÁ2¶è¶è´Ö¾Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢±ýÏ©Í¥¾¡¡õÁí¹çÍ¥¾¡¤ØÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ô¡¼¥¹¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶è´Ö¿·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¡Ö¶è´Ö¿·¤Î68Ê¬Âæ¤ÇÁö¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ø¤Î°ìÊâ¤¬¶á¤Å¤¯¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£