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きょう（17日）午後1時9分ごろ、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ170km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、鹿児島県の南さつま市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□鹿児島県
南さつま市

■震度2
□鹿児島県
鹿児島市　いちき串木野市　鹿屋市
曽於市　志布志市　大崎町
錦江町　肝付町　中種子町

□宮崎県
宮崎市　日南市　串間市
都城市　高原町

■震度1
□鹿児島県
枕崎市　指宿市　日置市
霧島市　南九州市　姶良市
さつま町　垂水市　東串良町
南大隅町　西之表市　三島村
南種子町　屋久島町

□宮崎県
国富町　綾町　小林市
えびの市　三股町　延岡市
西都市　高鍋町　新富町
川南町　宮崎都農町　門川町
椎葉村　宮崎美郷町　高千穂町

□香川県
土庄町　観音寺市

□愛媛県
宇和島市　愛南町

□高知県
高知市　宿毛市　黒潮町

□佐賀県
神埼市

□熊本県
八代市

□大分県
佐伯市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。