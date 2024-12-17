INI藤牧京介＆松田迅、一気に髪色チェンジ「2人とも似合ってる」「印象違って驚き」の声
【モデルプレス＝2024/12/17】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の公式X（旧Twitter）が16日に更新された。藤牧京介と松田迅が髪色を変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】INIメンバー派手髪にイメチェン
この日、INIは『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』（TBS系よる6時30分〜）に出演。投稿では、パフォーマンス前後のショットが公開され、藤牧は暗い赤髪から一変し黒髪へ、松田は印象的な金髪からビビッドな赤色へとイメージチェンジした姿が公開された。
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【写真】INIメンバー派手髪にイメチェン
◆INI藤牧京介＆松田迅、髪色チェンジに反響
この日、INIは『CDTVライブ！ライブ！クリスマスSP』（TBS系よる6時30分〜）に出演。投稿では、パフォーマンス前後のショットが公開され、藤牧は暗い赤髪から一変し黒髪へ、松田は印象的な金髪からビビッドな赤色へとイメージチェンジした姿が公開された。
[?]#CDTVライブライブ— INI (@official__INI) December 16, 2024
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この投稿に対して、ファンからは「2人とも似合ってる」「印象違って驚き」「かっこよすぎる」といった声が多数寄せられている。（modelpress編集部）
[?]#CDTVライブライブ— INI (@official__INI) December 16, 2024
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