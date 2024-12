Appleが2024年12月16日に、2024年にiPhoneやiPadで最もダウンロードされたアプリとゲームを発表しました。Apple reveals 2024’s most downloaded apps and games on the App Store - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2024/12/apple-reveals-2024s-most-downloaded-apps-and-games-on-the-app-store/

2024年にアメリカで最もダウンロードされたiPhoneとiPadのアプリトップ10は以下のとおり。無料アプリの首位は中国発のショッピングモール型通販サイト「Temu」で、2位以降は「Threads」「TikTok」「ChatGPT」「Google」「Instagram」「WhatsApp」「CapCut」「YouTube」「Gmail」となりました。2023年に引き続きAppleユーザーから最も支持された無料アプリとなったTemuは、多額の広告費を投じる戦略や中毒性の高いサービス設計で急成長を遂げていますが、偽造品などの問題で欧州委員会が調査に乗り出すなど、逆風にもさらされています。Temuは偽造品や安全でない製品の取り扱いを管理できていないとして欧州委員会が調査に乗り出す - GIGAZINEby Focal Foto11位以降は以下のとおり。Temuと同じく中国発のアプリでありながら、著作権侵害でTemuを提訴するなど激しく火花を散らしているSHEINは12位につけました。有料アプリでは、VPNやプロキシといった機能で検閲を回避する「Shadowrocket」が1位でした。ゲームアプリのうち無料ゲームアプリのランキングには、「Block Blast!」「MONOPOLY GO!」「Roblox」「Call of Duty Warzone Mobile」「Township」などがランクインしました。有料ゲームアプリの首位は「マインクラフト」でした。マインクラフトは2019年に累計販売本数が1億7600万本を突破してテトリスを追い抜き、世界で最も売れたゲームとなりました。2023年には売上本数3億本を達成しています。マインクラフトの累計販売本数が1億7600万本を突破し「世界で最も売れたゲーム」に - GIGAZINEby BagoGamesゲームアプリの有料サブスクリプションサービスであるApple Arcadeのランキングは以下のとおりです。App Storeアプリで発表された、2024年に日本で最もダウンロードされた無料アプリのランキングでは「TikTok Lite」が首位で、「Temu」は2位でした。日本の有料アプリランキングは以下のとおりとなっています。