鹿児島県で最大震度3の地震 鹿児島県・南さつま市
17日午後1時9分ごろ、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は薩摩半島西方沖で、震源の深さはおよそ170km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、鹿児島県の南さつま市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□鹿児島県
南さつま市
■震度2
□鹿児島県
鹿児島市 いちき串木野市 鹿屋市
曽於市 志布志市 大崎町
錦江町 肝付町 中種子町
宮崎市 日南市 串間市
都城市 高原町
■震度1
□鹿児島県
枕崎市 指宿市 日置市
霧島市 南九州市 姶良市
さつま町 垂水市 東串良町
南大隅町 西之表市 三島村
南種子町 屋久島町
□宮崎県
国富町 綾町 小林市
えびの市 三股町 延岡市
西都市 高鍋町 新富町
川南町 宮崎都農町 門川町
椎葉村 宮崎美郷町 高千穂町
□香川県
土庄町 観音寺市
□愛媛県
宇和島市 愛南町
□高知県
高知市 宿毛市 黒潮町
□佐賀県
神埼市
□熊本県
八代市
□大分県
佐伯市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。