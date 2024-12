ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は『PEANUTS』から、「スヌーピー」東北の職人と作ったこけしを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」東北の職人と作ったこけし

価格:各6,990円(税込)

種類:全3種(袴、鏡餅、巳)

サイズ:

・巳/幅約5.5cm、奥行き約6.5cm、高さ約11cm

・袴/幅約5.5cm、奥行き約6.5cm、高さ約9.5cm

・鏡餅/幅約5.5cm、奥行き約6.5cm、高さ約11cm

素材:本体:水木、耳部分:MDF

仕様:取扱説明書付き、日本製

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※職人が1点ずつ手作りで絵付けを行う工芸品です。そのため、1点ずつ風合い・色・デザイン等が多少異なることがあります

通常のこけしでは表現しにくい「スヌーピー」独特のフォルムを見事に再現した、「東北の職人と作ったこけし」が登場!

デザインや形状にこだわり、何度も試行錯誤を重ねた珠玉のこけし3種類がラインナップされています。

お正月にぴったりの「袴」を着た「スヌーピー」、「スヌーピー」が橙を頭に乗せた「鏡餅」、そして2025年の干支をモチーフにした「巳」です。

「スヌーピー」の愛らしさと日本ならではの縁起の良いモチーフが融合したこけしデザインとなっています☆

素朴な木の温もりと「スヌーピー」の愛らしさがつまっているこけしは、おうちに飾るだけでほっこりとした気分にしてくれます。

袴

東北の熟練こけし工人が、一点一点丹精込めて制作した、「スヌーピー」のこけし。

和を感じさせる袴姿です!

厳選された良質な木材を使用し、木のぬくもりを存分に感じられる仕上がりです。

複雑な形状の削り出しから繊細な絵付けまで、手作業で仕上げています。

温かみのある表情豊かな表現で、見る人の心を和ませる魅力ある「スヌーピー」グッズです。

自然素材ならではの、使い込むほどに味わいが増す経年変化も楽しめます。

鏡餅

「スヌーピー」が頭に橙を乗せた、鏡餅をモチーフにしたかわいらしいこけし。

遊び心とユーモアを取り入れつつ、伝統的なこけしの魅力も損なわない絶妙なバランスのデザインに注目です。

お正月の縁起物として、新年を迎えるのにぴったりの飾りです。

いくつもの粗さの異なるサンドペーパーで丁寧に磨き上げたなめらかな木肌は、まさに職人技です。

ちょこんと乗った橙もかわいらしく仕上げられています☆

巳

前回の人気を受けて誕生した、干支シリーズの最新版「巳」デザインが登場!

コレクターズアイテムとして、前年の「辰」デザインと並べて飾るのもおすすめです。

一つひとつが職人の手作りによる、世界に一つだけの逸品!

お正月だけでなく、一年中飾って楽しめる、愛らしいインテリアアイテムとしてもぴったりです。

木の温もりと「スヌーピー」の表情にほっこり癒される、職人によって作り出されたこけし!

「スヌーピー」東北の職人と作ったこけしは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

※職人による手作り商品の為、1点ずつ風合いが異なることがあります

※繊細な手作り商品のため、パーツを引っ張るなどの取り扱いは避け、観賞用として使用してください

※こけしは水濡れに大変弱い商品です。濡れた手で触らないでください、色が落ちる可能性があります

※直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所に置かないでください

※子供向け玩具ではありません。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください

※木の性質上ご使用中にささくれたり、欠けたりする場合があります。ささくれや欠けたりしている箇所を見つけた場合は、ケガをしないように注意してください

