2024年12月17日、Metaとサングラスブランドのレイバンがコラボレーションして誕生したスマートグラス「Ray-Ban Meta」向けに、最新ソフトウェアアップデートとなるバージョン11の提供を開始したとMetaがアナウンスしました。Ray-Ban Meta Glasses Add Live AI, Live Translation, & Shazam Support | Meta Questブログ | Meta Store

https://www.meta.com/ja-jp/blog/quest/ray-ban-meta-v11-software-update-live-ai-translation-shazam/Meta updates its smart glasses with real-time AI video | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/12/16/meta-updates-its-smart-glasses-with-real-time-ai-video/Meta adds live AI, live translations, and Shazam to its smart glasses - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/16/24322628/ray-ban-meta-smart-glasses-live-ai-translation-shazamRay-Ban Metaのソフトウェアアップデートバージョン11において、早期アクセスプログラム参加者は以下の2つの新機能が使えるようになります。◆ライブAIライブAIを利用すると、Meta AIはユーザーが見ているものを継続的に認識することが可能となるため、これまで以上に自然にAIとユーザーが会話できるようになります。食事の準備やガーデニング、近所の探索などの日常の活動の中で、リアルタイムでMeta AIからハンズフリーのヘルプとインスピレーションを得ることが可能。「Hey Meta」というウェイクワードを言わなくてもMeta AIに質問したり、セッション前半で話し合った内容を参照したり、いつでも中断してフォローアップの質問をしたり、話題を変えたりすることができます。さらに、最終的にはライブAIが適切なタイミングでユーザーが質問する前でも役立つ提案をしてくれるようになるとのことですが、詳細は不明です。◆ライブ翻訳ライブ翻訳はMetaのマーク・ザッカーバーグCEOがConnect Keynote 2024でデモンストレーションを実施した機能。ザッカーバーグCEOが披露したライブ翻訳のデモンストレーションの様子は、以下の動画の28分12秒辺りから視聴できます。Connect Keynote 2024 - YouTubeRay-Ban Metaは英語・スペイン語・フランス語・イタリア語の間で音声をリアルタイム翻訳することが可能です。これらの言語のいずれかを話す人としゃべっている時に、Ray-Ban Metaのオープンイヤースピーカーからリアルタイムで音声翻訳を流したり、スマートフォンの画面に翻訳をテキストで表示したりすることができます。Metaは「ライブ翻訳機能は旅行に最適であるだけでなく、言語の壁を打ち破り、人々を近づけることに役立つはずです」と記し、ライブ翻訳機能をアピールしました。なお、MetaはライブAIおよびライブ翻訳について、「これらの機能はテスト中であるため、必ずしも正しき機能するわけではない点に留意してください」と注意しています。さらに、ソフトウェアアップデートバージョン11では、すべてのユーザーがShazamを利用可能となります。「Hey、Meta。この曲は何?」と言うだけでハンズフリーで流れている音楽が何かをShazamが教えてくれるため、Metaは「誰もがこんな気持ちになったことがあるでしょう。街を歩いていると、とびっきりの名曲が流れ始めたものの、その曲が新曲なのか、あまり知られていない曲なのか、あるいは昔のお気に入りの曲なのか、瞬間に曲名やアーティスト名が思い出せないという時です。しかし、Ray-Ban Metaがユーザーの代わりに外出先でも素晴らしい曲を聴いた時に、曲名を教えてくれます」と記しました。