±Ñ¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤È¡Ö¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¡×ÃÛ¤¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¡¢±ÑºÛÈ½½ê¤¬Ì¾Á°¸øÉ½
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë±Ñ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤Î¿È¸µ¤¬±Ñ¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñµ¡´ØÆâ¤Ç¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë»ö°Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤À¡£
¥ä¥ó¡¦¥Æ¥ó¥Ü»á¤ÏÀè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÌ¤ÎË¡Äî¿³Ìä¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤È¡Ö°ÛÎã¤Ê¤Û¤É¤Î¿®Íê´Ø·¸¡×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Æ¥ó¥Ü»á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤¬£²£°£±£´Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿µ¯¶È²È¸þ¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡Ö£Ð£é£ô£ã£è¡÷£Ð£á£ì£á£ã£å¡¡£Ã£è£é£î£á¡×¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Î¿³Ìä¤Ï¥Æ¥ó¥Ü»á¤Î±Ñ¹ñ¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î·èÄê¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¤³¤Î¿³Ìä¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ü»á¤¬±Ñ¹ñ¤ÇÃæ¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢£²£°Ç¯¤Ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Î£¶£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ó¥Ü»á¤Ï¡¢£Ð£é£ô£ã£è¡÷£Ð£á£ì£á£ã£å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë²¦»Ò¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ð£ÁÄÌ¿®¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ü»á¤¬À¼ÌÀ¤Ç¡ÖÉÔÀµ¤ä°ãË¡¹Ô°Ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¹¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´°Á´¤Ë»ö¼ÂÌµº¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»ÒÂ¦¤ÏÀè½µ¡¢²¦»Ò¤¬À¯ÉÜ¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ü»á¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²¦»Ò¤Ï¸ø¼°¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Æ¥ó¥Ü»á¤È²ñ¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¡Ì©»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤äµ¡´ØÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤Ï±ÑµÄ²ñ¤ÇÃå¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»ö°Æ¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÀøÆþµ¿ÏÇ¤ÎºÇ¿·¤Î»öÎã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
µÄ²ñ¤Î¾ðÊó°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£³Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤¬±Ñ¹ñ¤ÎÀ¯¼£À©ÅÙ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤òÉ¸Åª¤È¤·¤Æ±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥Ü»á¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÎÃæ±ûÅý°ìÀïÀþ¹©ºîÉô¡Ê£Õ£Æ£×£Ä¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢£Õ£Æ£×£Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¹ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤äÃøÌ¾¿Í¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ¹ñ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤½¤Î¼çÄ¥¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºß±ÑÃæ¹ñÂç»È´Û¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡Ö±Ñ¹ñµÄ°÷¿ô¿Í¤Ë¤è¤ëÈ¿Ãæ¹ñ¤Î¶«¤Ó¡×¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤æ¤¬¤ó¤À¹Í¤¨Êý¤ò´°Á´¤ËÏªÄè¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£