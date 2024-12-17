µð¿Í¡¦·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¡¡PLÆþ³Ø¸å¤Ë¡ÖÀäË¾¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬À¶¸¶¤¯¤ó¡×¡¡Åê¼ê¡È¥¯¥Ó¡É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡Ä
¡¡µð¿Í¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£PL³Ø±à»þÂå¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡PL³Ø±à¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤«¤é¼çÀïÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë5µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡¢2ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î½Õ²ÆÄÌ»»20¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢1968Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Öµæ¶Ë¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÈÄ¹¤â1¥á¡¼¥È¥ë73¤È¾®ÊÁ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Æþ³Ø¸å¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¡ÖÂÎ³Ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÀäË¾¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÀäË¾¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬À¶¸¶¤¯¤ó¡£¤¢¤ÎÂÎ³Ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤ÆÀäË¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾®¤µ¤¤¡£¾ï¼±¤òµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå³¦¤Î¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê¤²¤ä¤¹¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌÏº÷¡£¹â¹»Æþ³Ø¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡È¥¯¥Ó¡É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÌîµå³¦¤Î¾ï¼±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤éÉª¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¤È¤«¡¢¾ï¼±ÄÌ¤ê¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É²¼¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅê¼ê¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ï¼±¤òµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤Èº¸¤Î¹ø¤ò»ÙÅÀ¤ËÏÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡ÖÅê¼ê¤ÎÌÜÅª¤Ï¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ê¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë½Å»ë¡¢Åêµå½Ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¾®¤µ¤ÊÂÎ³Ê¤Ç¤¤¤«¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼«¤é¹Í¤¨¡¢Îý½¬¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£