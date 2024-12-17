ユニクロ、ディズニーキャラクターデザインのベビーTシャツコレクション「マジック フォー オール」を2月上旬発売
【ベビーTシャツコレクション「マジック フォー オール」】
2025年2月上旬 発売予定
価格：各990円
(C)Disney
2025年2月上旬 発売予定
価格：各990円
ユニクロは、ベビーTシャツコレクション「マジック フォー オール」を2025年2月上旬に発売する。価格は各990円。
本コレクションは、“友達と一緒の楽しい時間は宝物。ディズニーキャラクターたちと一緒に、子供たちにも「大切な仲間と幸せな時間を過ごしてほしい」”という願いが込められたコレクション。首周りにボディと違うカラーの生地をリング状に使用したリンガーデザインの4種がラインナップする。サイズは80/90/100/110。
LIGHT BLUE
GREEN
PINK
WHITE
【２月上旬販売予定】- ユニクロ (@UNIQLO_JP) December 17, 2024
??マジック フォー オール??
ディズニーキャラクター達が大切な友達と過ごす宝物のような瞬間を描いた、ベビーTシャツコレクション。https://t.co/TlcLuck6ap#ユニクロベビー pic.twitter.com/2IdM6Qqqql
(C)Disney
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Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.