【ベビーTシャツコレクション「マジック フォー オール」】2025年2月上旬 発売予定価格:各990円

ユニクロは、ベビーTシャツコレクション「マジック フォー オール」を2025年2月上旬に発売する。価格は各990円。

本コレクションは、“友達と一緒の楽しい時間は宝物。ディズニーキャラクターたちと一緒に、子供たちにも「大切な仲間と幸せな時間を過ごしてほしい」”という願いが込められたコレクション。首周りにボディと違うカラーの生地をリング状に使用したリンガーデザインの4種がラインナップする。サイズは80/90/100/110。

LIGHT BLUE

GREEN

PINK

WHITE

(C)Disney

Based on the "Winnie the Pooh" works

by A.A. Milne and E.H. Shepard.