【一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2】
2025年5月9日より順次発売予定
価格：1回700円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2」を2025年5月9日より順次発売する。価格は1回700円。

　本商品はアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のキャラクターくじ第2弾。A賞ではアマテ・ユズリハ（マチュ）とハロのフィギュアが登場。疾走するアマテ・ユズリハ（マチュ）とニット帽を被ったハロが表現されている。

　その他のラインナップは後日公開を予定している。

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