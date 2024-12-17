「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2」が2025年5月9日より順次発売。A賞の「アマテ・ユズリハ（マチュ）＆ハロ」フィギュアが公開
【一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2】
2025年5月9日より順次発売予定
価格：1回700円
2025年5月9日より順次発売予定
価格：1回700円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.2」を2025年5月9日より順次発売する。価格は1回700円。
本商品はアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のキャラクターくじ第2弾。A賞ではアマテ・ユズリハ（マチュ）とハロのフィギュアが登場。疾走するアマテ・ユズリハ（マチュ）とニット帽を被ったハロが表現されている。
その他のラインナップは後日公開を予定している。
˗ˏˋ 📢一番くじ 機動戦士Gundam #GQuuuuuuX（ #ジークアクス ） vol.2- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) December 17, 2024
早くも一番くじ 第２弾の発売が決定✨
2025年5月9日(金)より順次発売予定https://t.co/NuerQp1YCS
その他ラインナップは後日公開！
続報をお楽しみに！！#一番くじ pic.twitter.com/mJGY3w31yu
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