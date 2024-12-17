ÀÐÀîÍ´´õ¡¢29ºÐ½éÀï¤Ç¶¯Îõ¥µ¡¼¥ÖÏ¢È¯¡¡¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã³«Ëë¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î12Ï¢¾¡¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¡¡¥»¥ê¥¨AÂè12Àá¡¡¥ô¥§¥í¡¼¥Ê 2¡Ý£³¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡¡¥Ñ¥é¥ª¥ê¥à¥Ô¥¢¡Ë¡¡
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°1Éô¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥ô¥§¥í¡¼¥ÊÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£º£·î11Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊúÉé¤ò¡Ö29ºÐ¤âÀ®Ä¹¤¢¤ë¤Î¤ß¡£20Âå¥é¥¹¥È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
29ºÐ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4»î¹çÏ¢Â³ÅÓÃæ½Ð¾ì¡£29ºÐºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÂè4¥»¥Ã¥È¡¢¥ì¥Õ¥È¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤ÏºÇ½ª¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤¬³«»Ï¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤ÈÁá¡¹¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ù¥í¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤Ê¤¤ÞÕ¿È¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎÁª¼ê¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¯¤Û¤É¤ÎÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¥µ¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·5Ï¢Â³¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢³«Ëë¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î12Ï¢¾¡¡£ÀÐÀî¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç4ÆÀÅÀ¡¢Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¥×¥ì¡¼¤Ç29ºÐ½éÀï¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Î¼¡Àï¤ÏCL4²óÀï¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°Âè1Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¥µ¥ó¥Ê¥¼¡¼¥ë¡¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Î¼¡Àï¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥É¥ô¥¡Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡ã¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¡¡Âè12Àá·ë²Ì¡ä
¥Ô¥¢¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¡¡3¡Ý2¡¡¥â¥Ç¥Ê
¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡¡3¡Ý2¡¡¥ô¥§¥í¡¼¥Ê
¥ß¥é¥Î¡¡3¡Ý0¡¡¥¿¡¼¥é¥ó¥È
¥°¥í¥Ã¥¿¥Ã¥Ä¥©¥ê¡¼¥Ê¡¡3¡Ý0¡¡¥â¥ó¥Ä¥¡