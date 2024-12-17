4ÅÙ¤ÎÎ¥º§Îò¡Ä41ºÐ¥â¥Ç¥ëÊì¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂ©»Ò¤Î·ëº§¼°¤Çà¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼Ì¿¿¸«¤¿¤À¤±¤Çµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¶¯¤¤å«´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎMALIA.(41)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤ÇÍèµ¨¤«¤éJ1¤Î²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿·ÊÝ³¤Îë(22)¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡MALIA.¤Ï¡Ö¡Ú¥Û¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÄã¤¯Äã¤¯¶þ¤à¤È¹â¤¯Èô¤Ù¤ë¤è¡¡¾Ç¤é¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÃå¼Â¤Ë¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÆü¤Ë¡¡ÅÁ¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÊú¤¹ç¤¦¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎÎ±Âµ¤òÃå¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ç¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤¿¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Þ¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Æ»Ò¡×¡Ö¶¯¤¤å«´¶¤¸¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡MALIA.¤Ï2002Ç¯¡¢Åö»þ²£ÉÍFM¤ÎÅÄÃæÈ»Ëá¤È19ºÐ¤Ç·ëº§¡£Ä¹ÃË¤Î³¤Îë¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬04Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Íâ05Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜKIDÆÁ°ê¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢¤µ¤é¤ËÍâ06Ç¯¤Ë¤ÏÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬09Ç¯¤ËÎ¥º§¡£15Ç¯¤ËÅö»þ²£ÉÍFM¤Îº´Æ£Í¥Ê¿¤È·ëº§¤·¤¿¤¬17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»°ÅÏ½§Éñ¿Í¤È·ëº§¡£Íâ18Ç¯¤ËÂè4»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£