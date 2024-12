Googleの兄弟会社である自動運転車開発企業・Waymoが、自社の自動運転技術向上の一環として、2025年初頭から東京でテストを実施することを発表しました。Partnering with Nihon Kotsu and GO on our first international road triphttps://waymo.com/blog/2024/12/partnering-with-nihon-kotsu-and-go-on-our-first-international-road-trip

こんにちは(Konnichiwa) and hello, Japan! We're thrilled to announce that Waymo, in partnership with @Nihonkotsu_Taxi and @go_goesnext, will bring our autonomous vehicles to Tokyo for our first international road trip. Read more: https://t.co/6xnurQuiSP pic.twitter.com/jIsIa7h8Wj— Waymo (@Waymo) December 17, 2024

―新たな旅を、東京で―

GO、Waymo、日本交通は、東京にWaymoの自動運転技術を導入するための戦略的パートナーシップを締結しました。初期フェーズは2025年に東京都心から始まる予定です。3社は協力して日本における自動運転タクシーの導入を加速します。https://t.co/9WBbJO3aCQ pic.twitter.com/9dUMhci5ka— GO株式会社 (@go_goesnext) December 17, 2024

【ニュースリリース】GO、Waymo、日本交通 2025年より東京における自動運転技術のテストに向けて協業 | 東京最大手のタクシー会社https://www.nihon-kotsu-taxi.jp/news/241217/GO、Waymo、日本交通 2025年より東京における自動運転技術のテストに向けて協業 | GO株式会社https://goinc.jp/news/pr/2024/12/17/7zxcnor24lj3ts5l3ah2sn/Waymo to begin testing in Tokyo, its first international destinationhttps://www.cnbc.com/2024/12/16/waymo-to-begin-testing-in-tokyo-its-first-international-destination-.htmlWaymo is sending autonomous vehicles to Japan for first international tests - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/16/24322769/waymo-japan-robotaxi-test-nihon-kotsu-goWaymoは世界各地にWaymoの自動運転車両を配備して「人間のドライバーが同乗した状態での運転フィードバック」を収集する「ロードトリップ」と呼ばれる取り組みを行っています。これまでWaymoでは、雨の多いマイアミや最高気温が50度を超えるカリフォルニア州のデスヴァレー国立公園など、アメリカ国内12都市でのロードトリップが行われてきました。今回、Waymoは初の海外でのロードトリップとして、2025年初頭から東京でのテストを行うことを発表。Waymoによると、今回のテストではアメリカとは異なる左側通行や、世界で最も人口密度が高い都市環境での運転など、日本での運転のニュアンスに関するデータ収集が行われるとのこと。by waltarrrrr今回のロードトリップで用いられるのは「ジャガー I-PACE」で、約25台の車両が配備されます。これらの車両はタクシー会社の日本交通によって管理されます。東京の港区や新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、品川区、江東区などで実施されるロードトリップではまず、マッピングデータ収集のために日本交通のドライバーによる運転が行われ、その後準備が整い次第、ドライバーが搭乗した状態での自動運転テストが行われます。なお、Waymoの広報担当者であるサンディ・カープ氏は最終的な完全無人運転テストを実施するかについては明言しませんでした。カープ氏は「今回の日本でのロードトリップの実施は、交通の未来に対する日本のビジョンと一致しています。長年にわたり、日本政府と東京都は、社会の進化する交通ニーズに適応し、安全性とモビリティを向上させる革新的な技術の採用を促進するために積極的に取り組んできました。私たちは日本政府や規制当局、現地の安全当局と協力して、Waymoの技術を東京の街にシームレスに導入できるよう取り組んでいます」「Waymoが東京の住民にどのようにサービスを提供し、東京の交通エコシステムの有益な一部となることができるかを調査します」と述べました。なお、今回のWaymoによる発表では東京での自動運転サービスの開始について明言されることはありませんでした。しかし、Waymoは日本交通ならびにタクシー配車サービスを手がけるGO株式会社とも戦略的パートナーシップを締結しており、海外メディアのThe Vergeは「Waymoが将来的に東京で自動運転車の配車サービスを展開する意向を示している可能性があります」と推測しました。