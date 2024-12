¤ª²È¤Ç¥Á¥ç¥³¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à¡ª¡¡¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×È¯Çä

メガハウスは12月中旬、すみっコぐらしのクッキングトイ「すみっコぐらし チョコファウンテン」を発売します。

■お家で「チョコファウンテン」体験ができる!

同商品は、タワー型の本体から流れ出てくるチョコシロップに具材をくぐらせて食べる「チョコファウンテン」が楽しめるキット。専用のフォークやお皿も付いています。

本体にチョコシロップを流し込んでスイッチを入れると、トップにあるすみっコぐらしのプレートがくるくる回転しながらチョコシロップが流れ出るようになっています。

また、すみっコぐらしのデコシールを貼ってデコレーションも楽しめます。

■商品概要

すみっコぐらし チョコファウンテン

セット内容:本体1個、とかげプレート1枚、すみっコぐらしプレート1枚、フォーク2本、皿2枚、クリップパーツ1個、デコシール1枚、取扱説明書

商品サイズ:(W)170×(D)170×(H)220

発売日:2024年12月中旬発売

価格:5,478円

URL:https://megahouse.co.jp/megatoy/products/item/4849/

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved

(フォルサ)