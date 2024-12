【「よわよわ先生」10巻】12月17日 発売価格:792円

講談社は、マンガ「よわよわ先生」10巻を本日12月17日に発売する。価格は792円。

「よわよわ先生」は、講談社の「週刊少年マガジン」にて連載中の福地カミオ氏によるラブコメ作品。第10巻では、あらゆるステータスが最弱の“よわよわ先生”こと鶸村ひよりに、ニップレスがはがれないというハプニングが発生。文化祭を経て「こわこわ」誤解が解けた鶸村先生達が、次なるイベント「クリスマス」を迎える。

【あらすじ】

ニップレスがはがれなくてあわあわ、生徒のためなら別人格をインストールしてえちえち。あらゆるステータスが最弱の「よわよわ先生」こと鶸村ひより先生。文化祭を経て「こわこわ」誤解が解けた鶸村先生達が迎える、次なるイベントは「クリスマス」! 恩返しパート2に訪れる鶸村先生。クリスマスデートで想いを伝えようとする椋林さん。ドキドキと刺激が最高潮の第10巻!

ラブコメ作家たちがアニメを祝して描き下ろし決定!

アニメ化を記念した推しシーン総選挙も開催中。1位に選ばれたシーンを東雲うみさんが再現するほか、投票に参加した人の中から抽選で福地氏が刺激的に描き下ろしたサイン&宛名入り複製原画を贈るなど、様々内容が決定しており、今回、追加情報が公開された。

開催中の「推しシーン総選挙」で1位に選ばれたエピソードの中から「週刊少年マガジン」連載中のラブコメ作家たちが選んだシーンの再現描き下ろしが実施される。

【描き下ろし参加予定の作家】

・「彼女、お借りします」宮島礼吏氏

・「甘神さんちの縁結び」内藤マーシー氏

・「生徒会にも穴はある!」むちまろ氏

・「カナン様はあくまでチョロい」nonco氏

・「ゆめねこねくと」澤田コウ氏

東雲うみさん再現グラビアをかけた「推しシーン総選挙」開催中!

現在、圧倒的1位のシーンは、49話「つきっきりのよわよわ(2)」となっている。

総得票数(エックス & フォーム合計)1,893票

1位 Entry.02 49話「つきっきりのよわよわ(2)」624票

2位 Entry.01 38話「よわよわの花火大会(3)」373票

3位 Entry.05 91話「ミニミニの秘密補習」321票

「推しシーン総選挙」概要

作者・福地カミオ氏が選出したお気に入りの5シーンから、いちばん好きな「推しシーン」を投票。参加者の中から抽選で3名に、1位に選ばれたシーンを福地氏が描き下ろしたサイン&宛名入り複製原画が贈られる。

1位に選ばれたシーンは、東雲うみさんがグラビアで再現。なお、再現グラビアの掲載号は決まり次第発表される。またアニメの担当声優決定後に、その声優によるボイスコミックス化も行なわれる。投票はエックスのリポストと特設ページにある応募フォームから行なえる。投票期間は2025年1月6日まで。詳しくは キャンペーン特設ページにて公開されている。

□キャンペーン特設ページ

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.