Ãæ¹ñÂåÉ½à¥á¥¥·¥³¿Íá¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬µ¢²½¤ËÁ°¸þ¤¡Ö£×ÇÕ½Ð¾ì¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê´õË¾¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¥á¥¥·¥³¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ£²Éô¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Æ£×¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¡Ê£²£³¡Ë¤¬Ãæ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë£×ÇÕ½Ð¾ì¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê´õË¾¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¥Á¡¼¥à¤Î¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤Ê¶Ã¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¤ÏÃæ¹ñ·Ï£³À¤¤Ç¥á¥¥·¥³¤ÎÌ¾Ìç¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥É¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÃæ¹ñ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¢²½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î²ÃÆþ¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¨¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ¡²ñ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï£Ê£±¼¯Åç¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í£Í£Æ¥»¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ä¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î£Æ£×¥ª¥¹¥«¥ë¤¬µ¢²½¤ò¿½ÀÁÃæ¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À£²Éô¥í¡¼¥À¤Î£Í£Æ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Æ¥ó¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£²Éô¡Ë¥ë¡¼¥È¥ó¤Î£Í£Æ¥¿¥Ò¥È¡¦¥Á¥ç¥ó¤¬Ãæ¹ñ¤Ëµ¢²½¤·¡¢Æ±¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤È³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Î£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ïµ¢²½Áª¼ê¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëÆ±Í½Áª£ÃÁÈ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï½Ð¾ì¸¢¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÍ½Áª£²°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¡£»Ä¤ê£´»î¹ç¤Ç£×ÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£