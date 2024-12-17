¡Ú°ì»þÁûÁ³¡ÛÄ«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø»þ´ÖÂÓ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¼¼¤Ç²Ð»ö¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡·§ËÜ¡¦Ãæ±û¶è ¿·Ä®
12·î17Æü¤ÎÄ«¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁûÁ³¤È¤¹¤ëÄ«¤Î²Ð»ö¸½¾ì ¾ÃËÉÂâ°÷¤ä·Ù»¡´±¤¬¹Ô¤¤«¤¦
12·î17Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¿·Ä®¤Ë¤¢¤ë8³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö6³¬¤ÎÉô²°¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±²Ð¤ÏÌó25Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éô²°¤Î¾²¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤¬
¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿Éô²°¤Ë¤Ï50Âå¤ÎÃËÀ¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï»Å»ö¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÓÄÌ¶Ð¡¢ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£