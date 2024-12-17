¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡ÖÃÏ°èÀ¤òÀ¸¤«¤»¤¿¡× Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡²¬»³
¿¹¤Î·Ý½Ñº×¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó
¡¡11·î¤Þ¤Ç²¬»³¸©ËÌÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÃÏ°èÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿¹¤Î·Ý½Ñº×¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î²ñ¾ì¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐÀî¸©¤Î¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¤Î´ÛÄ¹¤Ç¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡×¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¤¬17ÆüÄ«¡¢²¬»³¸©Ä£¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶¯¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤¤¿¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È·Ý½Ñº×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Î·Ý½Ñº×¤Ï9·î28Æü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç²¬»³¸©ËÌÉô¤Î12»ÔÄ®Â¼¤òÉñÂæ¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤äÊ¸²½¤Ê¤ÉÃÏ°èÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢±ä¤Ù52Ëü¿Í¤Û¤É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿¹¤Î·Ý½Ñº×¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿Ä¹Ã«ÀîÍ´»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤¬¼¡²ó¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼¡²ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×