『スラムダンク』『犬夜叉』『ベルセルク』など見放題 東映アニメチャンネル12月配信作品
東映アニメーションは17日、Prime Video のサブスクリプション『東映アニメチャンネル』の12月からの配信作品を発表した。テレビアニメ『スラムダンク』、『犬夜叉（第1期〜第4期）』、『はじめの一歩NewChallenger』、『シティーハンター』、『剣風伝奇ベルセルク』、『YAWARA！』、『MONSTER』、『魔神英雄伝ワタル』などが見放題となる。
【画像】懐かしい！スラダン・犬夜叉・ベルセルク…公開されたビジュアル
また、テレビアニメ『プリキュア』『デジモン』シリーズを全作品見られるのは『東映アニメチャンネル』だけで、『ゲゲゲの鬼太郎』『おジャ魔女どれみ』シリーズも全作品あり、昭和・平成から令和の名作アニメを2025年以降も拡大していくことを説明した。
『東映アニメチャンネル』は、『プリキュア』『デジモン』『鬼太郎』『どれみ』シリーズ他なつかしの名作アニメの数々を中心に、放送中の最新アニメまで、1万話以上のアニメ本編が見放題となるPrime Videoのサブスクリプションとなっている。
■12月の主な見放題配信作品
「スラムダンク」
「犬夜叉（第1期〜第4期）」
「はじめの一歩 NewChallenger」
「シティーハンター」
「剣風伝奇ベルセルク」
「MONSTER」
「魔神英雄伝ワタル」
「YAWARA!」
「ＹＡＷＡＲＡ！テレビスペシャル ずっと君のことが」
「劇場版ＹＡＷＡＲＡ！ それゆけ腰抜けキッズ!!」
【画像】懐かしい！スラダン・犬夜叉・ベルセルク…公開されたビジュアル
また、テレビアニメ『プリキュア』『デジモン』シリーズを全作品見られるのは『東映アニメチャンネル』だけで、『ゲゲゲの鬼太郎』『おジャ魔女どれみ』シリーズも全作品あり、昭和・平成から令和の名作アニメを2025年以降も拡大していくことを説明した。
■12月の主な見放題配信作品
「スラムダンク」
「犬夜叉（第1期〜第4期）」
「はじめの一歩 NewChallenger」
「シティーハンター」
「剣風伝奇ベルセルク」
「MONSTER」
「魔神英雄伝ワタル」
「YAWARA!」
「ＹＡＷＡＲＡ！テレビスペシャル ずっと君のことが」
「劇場版ＹＡＷＡＲＡ！ それゆけ腰抜けキッズ!!」