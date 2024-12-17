Æü¥Æ¥ìÎÓÅÄÈþ³Ø¥¢¥Ê¡¢¿·¥Ø¥¢¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/17¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÓÅÄÈþ³Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓÅÄÈþ³Ø¥¢¥Ê¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
ÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£½µ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·îÍËÃ´Åö¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÆ±¶É·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOha¡ª4 NEWS LIVE¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡ô¹¹¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ô´¥¤«¤¹¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¡×¤È¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é³Ü¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢Æ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÓÅÄÈþ³Ø¥¢¥Ê¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¢¡ÎÓÅÄÈþ³Ø¥¢¥Ê¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¿·¥Ø¥¢ÈäÏª
ÎÓÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£½µ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·îÍËÃ´Åö¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÆ±¶É·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖOha¡ª4 NEWS LIVE¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¡ô¹¹¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ô´¥¤«¤¹¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¡×¤È¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤«¤é³Ü¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢Æ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û