¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¡¹â²¬»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¡¡72ºÐ½÷À¤¬»àË´
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢¹â²¬»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤ÇÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤Î½÷À¤¬¡¢77ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¹â²¬»ÔÊ¿ÊÆÄ®¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÆîÅìÊý¸þ¤«¤éËÌÀ¾Êý¸þ¤Ø²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â²¬»ÔÂçÄ®¤ÎÌµ¿¦ Ã°ÇÈÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬¡¢º¸¤«¤é¤¤¿»ÔÆâ¤Î77ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ã°ÇÈ¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶»¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ë¤¢¤ë¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ï¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£