ANA¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥Ñ¡¼¥¹Àþ¤òÄÌÇ¯±¿¹Ò¤Ë¡¡Íè²Æ¤â½µ3±ýÉü
Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥Ñ¡¼¥¹Àþ¤Î±¿¹Ò¤òÄÌÇ¯²½¤¹¤ë¡£Íè²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤â±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
Æ±Ï©Àþ¤Ï2019Ç¯9·î¤Ë³«Àß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë±¿µÙ¡£2023Ç¯10·î29Æü¤«¤é±¿¹Ò¤òºÆ³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï4·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ü´Ö±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ/À®ÅÄÈ¯¡¢¥Ñ¡¼¥¹È¯¤È¤â¤Ë·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚÍË¤Î½µ3±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
À¾¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½£À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢4,000Ëü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÍ½»»¤òÅê²¼¤·¡¢ÈÎÂ¥¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Åö½é·×²è¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ANA¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ï©Àþ¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á¥·¥É¥Ë¡¼Àþ¤Î1Æü2±ýÉü¤ò¹ç¤ï¤»¡¢½µ17±ýÉüÂÎÀ©¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
NH881¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê11¡§10¡Ë¡Á¥Ñ¡¼¥¹¡Ê20¡§15¡Ë¡¿·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ
NH882¡¡¥Ñ¡¼¥¹¡Ê21¡§45¡Ë¡ÁÅìµþ/À®ÅÄ¡Ê08¡§25+1¡Ë¡¿·î¡¦ÌÚ¡¦ÅÚ