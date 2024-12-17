¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬ÉÚ°Â·òÍÎ¡ÈÂåÌò¡É¥Ç¥«¥¤¥Ñ¡¼³ÍÆÀ¤Ø¡Ö¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡× °ÜÀÒ¶â19²¯±ßÄ¶
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎàÂåÌòá¤È¤Ê¤ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê·ç¾ìÃæ¤ÎÉÚ°Â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¤ë£Ä£Æ¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢£Ä£Æ¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¡¢£Ä£Æ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ê¥ª¤é¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Ï£Ï£Ô£Â£Á£Ì£Ì£Æ£Á£Î£Ã£Á£Ó£Ô¡×¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÍèÇ¯£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÁª¼êÊä¶¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½£Ä£Æ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¥«¥¤¥Ñ¡¼¡Ê£²£³¡Ë¤ËÇ®»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ç¥«¥¤¥Ñ¡¼¤Ïº£µ¨¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÈà¤ò¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¹¶·âÅª¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡¢Í¥¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡£Á°¿ÊÅª¤Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Éüµ¢¤Î¥á¥É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤ÉÚ°Â¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ò¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËÇÉ¸¯¡££²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥²¥ó¥¯Àï¤Ç¡ÖÈà¤Ï£³¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤â¥Ç¥«¥¤¥Ñ¡¼³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢ÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤·¤½¤¦¤À¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï£±£²£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£¹²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÚ°Â¤Îµî½¢¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£