¡¡16ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2³¬¤Î°ì¼¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿55ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈôÂÍ»Ô¸ÅÀîÄ®±É¤Î½»Âð¤Ç¡¢16Æü¸á¸å11»þ20Ê¬Á°¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤é¡Ö·úÊª¤Î2³¬¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É23Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î2³¬¤ÎÉô²°¤¬°ìÉôÇ³¤¨¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿55ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï·Ú¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡ÃÈË¼´ï¶ñ¤Ê¤É¤«¤é¤Î½Ð²Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£