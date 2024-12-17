¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤¬È¯Çä·èÄê¡ª¡¡¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢12·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÊ¡ÂÞ¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥¶¤È¥µ¥¤¥É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡ÖÃÝ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡¡ÖÊ¡ÂÞ¥»¥Ã¥È¡×3¼ï¾ÜºÙ
¢£ÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÊ¡ÂÞ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡ÖÇß¡×¡¢¡ÖÃÝ¡×¡¢¡Ö¾¾¡×¤Î3¼ïÎà¤ÎÊ¡ÂÞ¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ìÔÂô¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥Þ¡¼¥ë¤È¥¤¥Ù¥ê¥³¤ÎÅß¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÊ¡ÂÞ ÃÝ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Þ¡¼¥ë¤È¥¤¥Ù¥ê¥³¤ÎÅß¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È4¡×¤È¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Á¥¥ó¥³¥ó¥Ü¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ô¥¶¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÊ¡ÂÞ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ÆÊ¡ÂÞ¤ËÈóÇäÉÊ¤Î¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¡ÂÞ¡Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ë¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ô¥¶1ËçÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥¶¤È¥µ¥¤¥É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤Ê¤é¡ÖÃÝ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¡¡¡ÖÊ¡ÂÞ¥»¥Ã¥È¡×3¼ï¾ÜºÙ
¢£ÈóÇäÉÊ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÊ¡ÂÞ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡ÖÇß¡×¡¢¡ÖÃÝ¡×¡¢¡Ö¾¾¡×¤Î3¼ïÎà¤ÎÊ¡ÂÞ¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ìÔÂô¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥Þ¡¼¥ë¤È¥¤¥Ù¥ê¥³¤ÎÅß¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÊ¡ÂÞ ÃÝ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Þ¡¼¥ë¤È¥¤¥Ù¥ê¥³¤ÎÅß¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È4¡×¤È¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Á¥¥ó¥³¥ó¥Ü¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ô¥¶¤È¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÊ¡ÂÞ¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ÆÊ¡ÂÞ¤ËÈóÇäÉÊ¤Î¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ¡ÂÞ¡Ê¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ë¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥Ô¥¶1ËçÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£