Kep1er、7人体制初のファンコンサート開催決定
Kep1erにとって7人体制では初となるファンコンサート＜2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama＞の開催が、2025年3月5日（水）6日（木）パシフィコ横浜にて開催決定となった。ファンクラブチケット抽選先行は12月20日（金）からスタートする。
Kep1erは12月25日（水）に初の映像作品「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」 Blu-rayをリリースするが、今作に収録されているのは、9人体制では最後となるコンサート＜Kep1er JAPAN CONCERT 2024 ＞の最終公演と、2024年2月と3月に開催されたKep1er初となるファンコンサート＜Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 ＞の神戸最終公演だ。さらに両コンサートの舞台裏を収めたビハインド映像を含む、収録時間計6時間超えの見どころ満載の豪華収録内容が予定されている。
＜2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama＞
2025年3月6日（木）開場18：00/開演19：00
＠パシフィコ横浜 国立大ホール
[問]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
全席指定 11,500円（税込）
※3歳以上有料。3歳未満入場可。ただし、席が必要な場合は有料。
ファンクラブチケット抽選先行
【受付期間】2024年12月20日（金）12：00〜2024年12月23日（月）23：59
【当落発表/入金締切】2024年12月28日（土）12：00〜2024年12月31日（火）23：59
⇒ファンクラブご入会 https://kep1er.jp/paid-registration
Kep1er The 6th Mini Album『TIPI-TAP』
配信 https://Kep1er.lnk.to/PuN8FV
「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」 Blu-ray
完全生産限定盤（Blu-ray 2枚組）※三方背BOX＋デジパック仕様
BVXL-135〜137/12,800円（税込）
[Disc1]
Kep1er JAPAN CONCERT 2024 （2024.7.15）
・Intro + LVLY
・Straight Line
・PROBLEM
・Grand Prix
・MVSK（Japanese ver.）
・Giddy（Japanese ver.）
・Wing Wing
・Daisy
・Celebrate
・Highlight
・Cruise
・Don't Lose Your Smile
・Dear Diary
・I do！ Do you?
・Utopia（Kep1er Ver.）
・Shine（Kep1er Ver.）
・O.O.O（Over & Over & Over）（Kep1er Ver.）
・Shooting Star
・We Fresh（Japanese ver.）
・WA DA DA
・Back to the City
・tOgether fOrever
・Another Dream（Kep1er Ver.）
・Sugar
・Daisy
Kep1er JAPAN CONCERT 2024 Behind The Scenes
[Disc 2]
Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 （2024.3.3）
・See The Light
・MVSK（Japanese ver.）
・Grand Prix（FLY-HIGH TOUR ver.）
GAME1 『探し出せ！たった一人のKep1ian！』
・Up！（Japanese ver.）
・Dreams
・Tropical Light
・TAPE
・Love on Lock
・LVLY
GAME2 『ミッションを達成させろ！STAGE Grand Prix！』
・Straight Line
・tOgether fOrever
・Galileo（Japanese ver.）
・Remix Medley
We Fresh（Japanese ver.）
WA DA DA（Japanese ver.）IMLAY Remix
Wing Wing
・Sugar
・I do！ Do you?
・Back to the City
・Daisy
Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 Behind The Scenes
【封入特典】
■ポストカードサイズフォトセット（全43枚）
■フォトカードセット（全9枚）
■折りポスター
■ペーパーフォトスタンド
■ステッカーシート
■特典応募用ハガキ
予約・購入 https://kep1er.lnk.to/KcVdvm
◆Kep1erオフィシャルサイト