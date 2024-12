Kep1erにとって7人体制では初となるファンコンサート<2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama>の開催が、2025年3月5日(水)6日(木)パシフィコ横浜にて開催決定となった。ファンクラブチケット抽選先行は12月20日(金)からスタートする。Kep1erは12月25日(水)に初の映像作品「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」 Blu-rayをリリースするが、今作に収録されているのは、9人体制では最後となるコンサート<Kep1er JAPAN CONCERT 2024 >の最終公演と、2024年2月と3月に開催されたKep1er初となるファンコンサート<Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 >の神戸最終公演だ。さらに両コンサートの舞台裏を収めたビハインド映像を含む、収録時間計6時間超えの見どころ満載の豪華収録内容が予定されている。

「Kep1er JAPAN CONCERT 2024 」 Blu-ray



2024年12月25日(水)発売完全生産限定盤(Blu-ray 2枚組)※三方背BOX+デジパック仕様BVXL-135〜137/12,800円(税込)[Disc1]Kep1er JAPAN CONCERT 2024 (2024.7.15)・Intro + LVLY・Straight Line・PROBLEM・Grand Prix・MVSK(Japanese ver.)・Giddy(Japanese ver.)・Wing Wing・Daisy・Celebrate・Highlight・Cruise・Don't Lose Your Smile・Dear Diary・I do! Do you?・Utopia(Kep1er Ver.)・Shine(Kep1er Ver.)・O.O.O(Over & Over & Over)(Kep1er Ver.)・Shooting Star・We Fresh(Japanese ver.)・WA DA DA・Back to the City・tOgether fOrever・Another Dream(Kep1er Ver.)・Sugar・DaisyKep1er JAPAN CONCERT 2024 Behind The Scenes[Disc 2]Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 (2024.3.3)・See The Light・MVSK(Japanese ver.)・Grand Prix(FLY-HIGH TOUR ver.)GAME1 『探し出せ!たった一人のKep1ian!』・Up!(Japanese ver.)・Dreams・Tropical Light・TAPE・Love on Lock・LVLYGAME2 『ミッションを達成させろ!STAGE Grand Prix!』・Straight Line・tOgether fOrever・Galileo(Japanese ver.)・Remix MedleyWe Fresh(Japanese ver.)WA DA DA(Japanese ver.)IMLAY RemixWing Wing・Sugar・I do! Do you?・Back to the City・DaisyKep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 Behind The Scenes【封入特典】■ポストカードサイズフォトセット(全43枚)■フォトカードセット(全9枚)■折りポスター■ペーパーフォトスタンド■ステッカーシート■特典応募用ハガキ予約・購入 https://kep1er.lnk.to/KcVdvm