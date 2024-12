セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 プラチナムザッカビッグトートバッグを紹介します!

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 プラチナムザッカビッグトートバッグ

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約46×10×35cm

種類:全2種(ブロック、ムファサ&スカー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー作品『ライオン・キング』から、収納力たっぷりな大きなサイズのトートバッグがセガプライズに登場。

『ライオン・キング』のキャラクターや世界観をイメージしたモチーフを使った、おしゃれなデザインです☆

ブロック

ブロック状にカラフルな模様を並べ、キャラクターたちの姿をあしらったトートバッグ。

エキゾチックなテイストなので、コーディネートのアクセントとしても活躍してくれそう。

バッグの内側にはブルーの生地が使われています。

ムファサ&スカー

草花と共に「ムファサ」と「スカー」兄弟の姿を散りばめたデザイン。

ボタニカルなテイストと、『ライオン・キング』のタグがアクセントになっています。

内側の生地はグリーンを使い、アースカラーでまとめたプライズです☆

『ライオン・キング』の世界観を表現した、収納力たっぷりのトートバッグ。

セガプライズの『ライオン・キング』 プラチナムザッカビッグトートバッグは、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 物語の世界観をイメージした大きなトートバッグ!セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』グッズ appeared first on Dtimes.