ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年12月13日から全国のゲームセンターなどに順次再登場する「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」を紹介します!

セガプライズ「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655513

投入時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約10×8×15cm

種類:全6種(マイメロディ、バッドばつ丸、モップ、命、影丸、龍矢)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、ヴィジュアル系バンド「-真天地開闢集団-ジグザグ」と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズが再登場!

手のひらサイズのかわいいぬいぐるみ全6種類がラインナップされます。

「マイメロディ」はボーカルの命、「バッドばつ丸」はドラムの影丸、「モップ」はベースの龍矢とコラボしています。

キャラクターたちのほんのりピンク色に染まったほっぺもかわいいポイント。

アクセサリーや衣装などにお互いの特徴を取り入れたコラボ限定デザインは必見です。

コンプリートしたくなるファン注目の「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ」コラボぬいぐるみ。

セガプライズ「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」は、2024年12月13日より、全国のゲームセンターなどにて順次再登場予定です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マイメロディや命のコラボデザイン!セガプライズ「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ」 appeared first on Dtimes.