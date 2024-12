12月16日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】スタッフらとのハイタッチSHOTも公開

14日に、日本国外でのツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の中国・広州公演を終え、年内の国外ツアーを完遂した浜崎。

今回の投稿では、中国で撮影したと思われる、リボンをつけたハーフツインヘアに上下ピンクのラフなスタイルで、両手でピースして笑顔を見せた姿や、スタッフらとハイタッチしている様子など、ライブ舞台裏の写真を公開。

そして、「On my way to 代々木カウントダウンLIVE」「12月30日、31日は代々木第一体育館に集合!」と、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される、毎年恒例の年末のカウントダウンライブについてコメントした。

この投稿に対し、ファンからは、「アジアツアー大成功おめでとう」「ayuおかえりなさい」「ピンク似合いすぎ」「メッッッチャ可愛い」「笑顔が可愛すぎる」「あゆしか勝たん」「無邪気 可愛い」「カウコン楽しみだなぁ」「体調に気をつけてね」などの反響が寄せられていた。

画像出典:浜崎あゆみオフィシャルInstagramより