DeNA¡¦µþÅÄÍÛÂÀ¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö98¡×¤«¤é¡Ö9¡×¤ËÊÑ¹¹¡ª
¡¡DeNA¤Ï17Æü¡¢µþÅÄÍÛÂÀÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö98¡×¤«¤é¡Ö9¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÄ¤ÏÆüËÜÂç¤«¤é2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤ËDeNA¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤ÏºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.245¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÏÂ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µþÅÄ¤ÏÆüËÜÂç¤«¤é2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤ËDeNA¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£º£µ¨¤ÏºòÇ¯¤ò¾å²ó¤ë101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.245¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤êÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÏÂ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£