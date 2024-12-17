「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」フェイスタオル2枚セット＋限定アイテム付きがAmazonにて13%オフで販売中
【スーパーマリオブラザーズ ワンダー -Switch＋スーパーマリオブラザーズフェイスタオル2枚セット（Amazon限定アイテム付き）】
発売日： 2023年10月20日
価格：8,980円
セール価格：7,823円
発売日： 2023年10月20日
価格：8,980円
セール価格：7,823円
Amazonは、Nintendo Switch用アクション「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」＋スーパーマリオブラザーズフェイスタオル2枚セット（Amazon限定アイテム付き）を特別価格で販売している。セール価格は13%オフの7,823円。
「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」は、「スーパーマリオ」シリーズ最新作で、横スクロールアクションゲーム「スーパーマリオブラザーズ」シリーズとしては、2012年発売の「New スーパーマリオブラザーズ U」以来、約11年ぶりの完全新作タイトル。本商品には、「スーパーマリオブラザーズフェイスタオル」2枚が付属するほか、Amazon限定アイテム「マリオオリジナルデザインBOX」、「スクエア小皿2枚セット」も付いている。
「スーパーマリオブラザーズフェイスタオル」2枚【Amazon限定アイテム】
マリオオリジナルデザインBOX
スクエア小皿2枚セット【スーパーマリオブラザーズ ワンダー】
(C) Nintendo